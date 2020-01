Journée nationale de la commune : Incarner la démocratie participative

La Journée nationale de la commune a été célébrée, hier, à travers les différentes régions du territoire national. Cet événement national, faut-il le rappeler, s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée du 18 janvier 1967, date de la promulgation du premier code communal algérien.

À travers les quatre coins du pays, la Journée nationale de la commune est célébrée par l'organisation de rencontres regroupant à la fois les représentants des Assemblées populaires communales, ainsi que les nombreux partenaires des APC. La journée du 18 janvier est marquée également par nombre de festivités et d’activités à même de «renforcer les fondements de la décentralisation, de la démocratie et de la citoyenneté, ainsi que par l'organisation de Salons et de rencontres sur des thématiques ayant trait à la commune», comme indiqué dans le décret y afférent, daté de janvier 2019. Il est question de marquer, par ailleurs, une halte aux fins de procéder à l’évaluation des efforts déployés et d’identifier les défis à venir.



Une institution constitutionnelle



L’Assemblée populaire communale est d’une importance cruciale. Elle est, à ce titre, citée dans la Loi fondamentale du pays, notamment dans les articles 15, 16 et 17 qui stipulent que «l’État est fondé sur les principes d'organisation démocratique, de séparation des pouvoirs et de justice sociale», et que «l'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics. L'État encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales», précise la même source. La Loi fondamentale du pays souligne également que «les collectivités territoriales de l'État sont la commune et la wilaya», que «la commune est la collectivité de base» et que «l'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques». Il s’agit en somme d’une collectivité territoriale décentralisée. C’est aussi une cellule fondamentale dans l’organisation du pays et lieu d’exercice de la citoyenneté par excellence. Un lieu où la participation du citoyen à la gestion des affaires publiques est on ne peut plus palpable sur le terrain. En résumé, l’APC incarne l’essence même de la démocratie locale et participative.

Il est utile de rappeler, dans ce contexte, que la commune dispose, d’abord, d’une instance délibérante, communément appelée APC, d’un organe exécutif présidé par le président d’APC et d’une administration animée par le SG de la commune, sous l’autorité du président d’APC. À noter aussi que toute APC est composée de membres «élus au suffrage universel, direct et secret, pour une durée de 5 ans». Selon les éclairages fournis sur le site électronique du ministère de l’Intérieur, l’APC se réunit «en session ordinaire tous les deux mois et peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la commune le requièrent, à la demande de son président ou des deux tiers ou à la demande du wali. Sur le plan de l’organisation intérieure, l’APC forme des commissions permanentes».



La démocratie participative au quotidien



Il faut également noter, sur un autre plan, que c’est par délibération que sont réglées les affaires relevant des compétences de la commune et que ces délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés au moment du vote. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. À préciser, cependant, que «les délibérations de l’APC sont exécutoires de plein droit vingt et un jours après leurs dépôts à la wilaya».

Cela dit, et en ce qui concerne les délibérations portant sur le budget et les comptes, l’acceptation de dons et legs étrangers, les conventions de jumelage et les aliénations du patrimoine communal, celles-ci ne seront exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali. Sont nulles de plein droit les délibérations de l’APC prises en violation de la Constitution et non conformes aux lois et règlements. Dans ces cas, le wali constate par arrêté la nullité de la délibération.



Point de départ du développement économique social et culturel



La commune est dotée de personnalité morale et d’autonomie financière. Aussi, et aux fins d’assurer la disponibilité des ressources financières nécessaires et d’exercer les prérogatives dans tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi, elle dispose de toutes les structures et organes nécessaires.

Cet espace est en fait le point de départ du développement économique, social et culturel. Actuellement, notre pays compte pas moins de 1.541 communes. C’est pratiquement le double du nombre d’APC dans les années 1970 où l’Algérie comptait seulement 703 communes. La nécessité de revoir à la hausse le nombre de communes a été exprimé durant les années1980, et ce dans l’objectif de mieux accompagner le boom démographique qui y était enregistré. C’est à ce moment-là que l’effort de décentration connut ses premiers pas. Plus il y a des communes, et mieux le territoire est géré. C’est ce qu’on appelle, aujourd’hui, la décentralisation.

Soraya Guemmouri