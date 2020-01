«SIAHA Tourisme» et «SIAHA équipements HORECA 2020» : Le tourisme facteur de développement

Le centre des conventions de la ville d’Oran abritera, du 26 au 29 février prochain, la 11e édition des Salons «SIAHA Tourisme» et «SIAHA Equipements HORECA» qui seront placés sous le signe du développement et de la durabilité, indique un communiqué de l’agence organisatrice de ce double événement. «C’est le rendez-vous annuel des hôteliers, restaurants, un lieu d’échange et de partenariat qui favorise les rencontres BtoB, l’un des événements les plus importants en Algérie dédié aux équipements hôteliers», indique notre source. Pas moins de 290 exposants sont attendus et seront au rendez-vous pour découvrir les offres exclusives. Depuis sa création, le Salon attire chaque année une affluence remarquable. Pour cette nouvelle édition, on s’attend à 10.000 visiteurs dont plus de 60% sont des professionnels du tourisme, voyages, transport et équipements hôteliers.

Le Salon «SIAHA» est également le «meilleur endroit» pour l’entreprise participante pour présenter sa marque ou son produit et faire des impressions «durables» sur de nouveaux clients potentiels. «Tout en permettant aux exposants de présenter leurs marques à l'ensemble de l'industrie du tourisme, nous les aidons à établir les connexions adéquates via des sessions de réseautage et des séminaires», expliquent les organisateurs qui prévoient pour cette nouvelle édition du carrefour économique la participation de plusieurs entreprises étrangères issues des pays africains, arabes et européens, à savoir la Tunisie, le Maroc, la Turquie, l’Allemagne, l’Espagne, les EAU ou encore la France, en sus des sociétés algériennes en force. «Il est très important à ce que les deux Salons se tiennent aux mêmes dates et au même endroit, en l’occurrence Oran, la ville qui a été choisie pour accueillir en 2021 un grand événement, à savoir les Jeux méditerranéens.

Les deux pavillons sont complémentaires», ajoute le communiqué. Durant le Salon SIAHA, les investisseurs et promoteurs seront présents pendant 4 jours au pavillon tourisme et pourront par la même occasion équiper leurs structures hôtelières, grâce à la présence d’exposants nationaux et internationaux sur une surface de plus de 10 000 m². Comme à l’accoutumée, les journées du Salon SIAHA seront animées. L’une des nouveautés de cette année, il est question de défilés de haute couture du patrimoine algérien, de la mise en valeur de la gastronomie algérienne par des chefs confirmés, comme partie intégrante du tourisme et de l’artisanat nationaux, d’un programme spécial sera dédié aux professionnels comprenant «BtoB» ou encore de conférences et autres présentations et visites guidées à travers Oran et ses environs. Des démonstrations sur le matériel de cuisine à destination des professionnels «HORECA» sont également au programme. Lors de cette manifestation, deux nouveaux espaces intègreront le Salon «SIAHA». Il s’agit du «Tourisme MICE», une nouvelle forme de tourisme, une pratique très répandue en Algérie. «Ce sont des activités liées aux voyages et aux déplacements du personnel d’une entreprise», expliquent les organisateurs. Le Tourisme médical «HEALTH AND CARE» est le second espace qui sera spécialement aménagé pour les cliniques, les hôpitaux et autres agences de voyages spécialisées.

Mohamed Mendaci