Promoteurs immobiliers : Appel à la révision de la loi 11/04

L'Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI) a réitéré, hier, son appel pour la révision de la loi 11/04 portant sur la gestion immobilière et estimé que ce texte «n'est plus d'actualité» et «doit impérativement être réajustée» en fonction des exigences et mises à jour.

Intervenant à l’ouverture d’une journée d’étude intitulée «Logement social participatif, entre réalités et défis», la présidente de l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers a souligné la nécessité de revoir la loi régissant l’activité et affirmé qu’elle doit être indexée à l'évolution des salaires et des prix des matériaux de construction.

Houria Bouhired a évoqué les contraintes et les problèmes auxquels font face les promoteurs immobiliers dans la réalisation de leurs programmes de logements, plus particulièrement le LSP. «Les promoteurs immobiliers, qui se sont associés, respectent leurs engagements nonobstant les difficultés rencontrées», a-t-elle noté, ajoutant que si certains arrivent «par dévouement et bonne volonté» à «maintenir le cap» et «surmontent des dysfonctionnements récurrents» pour réaliser leurs programmes, d'autres ont été complément «anéantis» par un système «déréglé» et des procédures «inappropriées». «Il faut tenir compte des réalités du terrain. Des milliers de logements sociaux participatifs sont en souffrance et des centaines de programmes, destinés aux couches défavorisées, sont à l'arrêt. La faute n'incombe aucunement aux promoteurs», a soutenu la présidente de l’ONPI, qui déplore des obstacles administratifs «invisibles» auxquels s'ajoutent les questions financières liées au «non-respect» des engagements des acquéreurs lesquels, n'honorent pas, selon elle, les échéances de payement de leurs redevances. «Si des milliers de logements ont été livrés, malgré les embarras, c'est grâce à la détermination des promoteurs», a-t-elle assuré.

Mme Bouhired a assuré que, depuis 2004, les prix des logements n'ont jamais fait l'objet de réajustements et est revenue à la réglementation actuelle qui, selon ses termes, fait du promoteur un éducateur de ses clients et l’oblige de gérer et d’assumer l'entretien des biens vendus (propriétés privées), durant les deux années, après la vente du dernier lot afin d'initier les propriétaires à la prise en charge de leurs biens. Elle a, dans le sillage, indiqué que l'ONPI a toujours alerté les pouvoirs publics et fait part des entraves qui conditionnent les délais de réalisation des programmes et qui influent sur la qualité des travaux et du suivi des ensembles bâtis. «De nombreuses insuffisances sont soulignées ici et là notamment en matière de bureaucratie et d’un certains nombres de dysfonctionnements administratifs générant des retards qui se comptent en années», a regretté encore la présidente de l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers. De son côté, le Secrétaire général de l’ONPI a indiqué que le logement social participatif (LSP) est le programme le «plus difficile» et affirmé qu’il n’a pas donné véritablement ses fruits. «Nous travaillons dans un climat de contraintes qui ne permet pas aux entreprises de promotion immobilière d’avancer et de se développer», a expliqué Mohamed Bahri, précisant que le logement est un produit économique qui est soumis à des règles économiques de rentabilité et de coût de revient. Il considère qu’il est «impossible» de parler de rentabilité dans un logement social avec des prix préalablement défini. «Pour remédier à cette situation, dira le SG de l’ONPI, nous proposons d’élaborer des cahiers de charges au profit des promoteurs et d’acquéreurs fixant les prix des logements selon leur répartition géographique». Bahri a, également, lancé un appel pour la mise en place d’une institution de régulation. «Les promoteurs en tant qu’investisseurs ont besoin d’une institution de régulation qui aura pour mission d’élaborer des cahiers de charges et de suivre les programmes de logement», a-t-il estimé.

Kamélia Hadjib