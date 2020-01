Mise en conformité des constructions inachevées : Prorogation des délais

Bonne nouvelle pour les propriétaires n’ayant pas encore pu régulariser leur situation et achever leur construction selon la condition de la loi n°18-05 du 20 juillet 2008, dont les délais de dépôt des dossiers au niveau des communes ont expiré en août 2019.

L’échéance relative à la mise en conformité des constructions inachevées est pour la énième fois prorogée. Un délai supplémentaire de 3 ans a été accordé aux propriétaires afin de régulariser les dossiers de leurs bâtisses, révèle une correspondance adressé aux DUCH, les directions de l'urbanisme, de la construction et de l’habita des wilayas du pays.

Ce report est justifié par des difficultés rencontrées par les élus locaux dans l’interprétation de l’instruction n°445 du 6 novembre 2016, concernant notamment la fin des délais de mise en œuvre des dispositions.

Le ministère de l’Habitat a instruit ses services d'accélérer, en coordination avec les directions de l’urbanisme et les APC, le parachèvement avant la date butoir du traitement des dossiers de mise en conformité des constructions inachevées et, par voie de conséquence, de délivrer aux personnes bénéficiaires leurs certificats de mise en conformité. Selon les dernières statistiques, les DUCH ont recensé plus de 380.000 bâtisses «irrégulières» et dépourvues de certificats de conformité pour la simple raison que leurs propriétaires n’ont engagé, à ce jour, aucune procédure tendant à se conformer aux lois en vigueur.

Il faut dire que ladite loi a été promulguée dans le but de mettre un terme à l’anarchie qui règne dans le domaine de la construction et de l’urbanisme en Algérie. Elle prévoit la prise en charge de quatre cas, à savoir les constructions disposant d’un permis de construire et non achevées à la date du 20 juillet 2008, les constructions disposant d’un permis de construire mais non conforme au permis de construire délivré, celles réalisées sans permis de construire et enfin les constructions non achevées mais réalisées sans permis de construire.

Notons que les sanctions prévues par la loi 08-15 du 20 juillet 2008 vont des amendes, importantes, à la démolition des constructions non conformes et fermeture des locaux. Actuellement, tous les retardataires peuvent encore régulariser leurs situations, et ce, en se présentant — le plus tôt serait le mieux— aux commissions se trouvant au niveau des daïras.

Les propriétaires des constructions inachevées sont passibles de peines incluant des amendes avec interdiction de passation de contrats de vente ou de location ainsi que l'interdiction de renouvellement de tout contrat de location. Outre ces peines, les propriétaires des constructions inachevées ne pourront pas renouveler le registre du commerce si la construction comprend un local de commerce.

Ne sont, en aucun cas, concernées par cette régularisation, les constructions non éligibles à la régularisation — et qui, en conséquence, doivent être démolies aux frais du contrevenant — ainsi que celles qui grèvent les sites et les zones de protection prévus par les législations relatives aux zones d’expansion touristique, aux sites et monuments historiques, aux terres agricoles ou à vocation agricole, à la protection de l’environnement et au littoral dont les sites portuaires et aéroportuaires.

Sarah Benali Cherif