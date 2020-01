Stérilité en Algérie : Plus de 40% des cas concernent l’homme

Une prévalence de 40% des cas de stérilité en Algérie est enregistrée chez les hommes, ont révélé, jeudi dernier, des praticiens spécialistes, lors des Dixièmes journées médico-chirurgicales d’El-Oued.

Les intervenants ont mis en avant la nécessité pour les hommes de passer toutes les phases de consultations liées au diagnostic des causes de stérilité et à son traitement. Un traitement qui ne peut être possible que si sont bannis définitivement les stéréotypes incombant la responsabilité de l’infertilité du couple à la femme seule, a estimé le Dr Brahim Mida, représentant des praticiens privés.

Le Dr Rachid Rebiha, urologue, a évoqué, dans une communication intitulée «Les mesures prises pour le diagnostic et le traitement de la stérilité chez l’homme», plusieurs causes à l’origine de la stérilité, largement répandues chez la frange masculine.

Les participants ont débattu, lors de ces journées, d’autres pathologies, dont la tuberculose infantile, dans le cadre du traitement des allergies et des maladies d’infection pulmonaire chez l’enfant, à travers un plan de sensibilisation portant mise en garde contre la propagation du microbe vecteur de la tuberculose, ainsi que l’explication des mécanismes médicaux étudiés pour le diagnostic. Ces journées médicochirurgicales (16-17 janvier) se sont déroulées en présence de quelque 390 participants, généralistes et spécialistes, en plus de 20 professeurs, maîtres de conférence, exerçant au niveau des facultés de médecine et des centres hospitalo-universitaires du pays. Dans le programme de cette édition, figurent l’examen des préoccupations aussi bien des praticiens que des patients, notamment les maladies pulmonaires et allergiques, le diabète, les maladies cardiaques, la stérilité chez l’homme et les maladies de gynécologie et d’hématologie, selon les organisateurs. L’occasion a donné lieu également à la mise en place de quatre ateliers pour examiner les conditions d’utilisation technique, théorique et pratique, des équipements médicaux susceptibles de garantir un diagnostic précis des cas malades (télé-thorax et imagerie à résonnance magnétique (IRM). Les participants, praticiens et paramédicaux ont également bénéficié de sessions de formation dans le diagnostic médical, la prise en charge psychologique des cas de malades critiques requérant un suivi psychosocial.

Initiées par l’Association des praticiens privés de la wilaya d’El-Oued, avec le concours de 35 laboratoires de production et de distribution de produits médicamenteux, ces journées se sont déroulées à la maison de la Culture Mohamed-Lamine-Lamoudi.