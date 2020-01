Sahara Occidental : L’ANC réitère son soutien au peuple sahraoui

Le parti du Congrès national africain (ANC) a réitéré son appel à la communauté internationale à honorer ses engagements vis-à-vis de la question du Sahara Occidental et à accélérer l'organisation d'un référendum libre, juste et transparent, permettant au peuple sahraoui d'accéder à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS). Le parti sud-africain a indiqué dans un communiqué avoir réaffirmé, à maintes reprises, son soutien au droit du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à l'indépendance. «Le peuple sahraoui pacifiste attend depuis longtemps que l'ONU tienne ses promesses et assume sa responsabilité envers lui», a affirmé le même parti, rappelant que le Sahara Occidental «demeure la dernière colonie en Afrique». Il a également insisté sur «le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance». «Il est regrettable que le Sahara occidental demeure le seul pays africain sous occupation, en dépit de la pertinence des décisions de l'ONU quant au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance», a précisé le communiqué. Pour l'ANC, sa position s'accorde avec la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de 1975 et les résolutions pertinentes stipulant que «le Maroc n'a pas de territoire ou autre revendication du Sahara occidental». Ainsi, le parti a renouvelé son engagement «de renforcer et intensifier le soutien de l'Afrique du sud au peuple sahraoui pour accéder à l'autodétermination». L'ANC a exprimé sa solidarité continue avec le peuple sahraoui, appelant la communauté internationale à «accélérer le processus de règlement au Sahara occidental et à mettre un terme aux souffrances endurées par le peuple sahraoui depuis plusieurs décennies».