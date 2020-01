Les fabuleux Contes et légendes d’Alger, de Mohamed Benmeddour : Aux origines du patrimoine immatériel algérois

Avec la volonté de faire connaître la richesse du patrimoine national, plus particulièrement le patrimoine algérois, Mohamed Benmeddour montre, à travers cet ouvrage, cette identité perdue et cette mémoire oubliée, en invitant le lecteur à remonter le temps et à voyager à travers l’histoire de la citadelle, La Casbah.

Mohamed Benmeddour semble bien en quête des origines du patrimoine immatériel algérois. Il précise que «c’est par devoir de mémoire que j’ai écrit ce livre. Le lecteur est à la découverte de la culture de l'antique médina et de l'imaginaire des habitants qui la peuplent depuis les âges reculés». Chercheur en patrimoine et en histoire, avec une formation en archéologie et en histoire, il exploite son champ d’investigation qui est l’identité et la mémoire. L’ouvrage de 330 pages, paru aux éditions Colorset, en 2018, avec une réédition à l’occasion de la célébration de Yennayer, est un recueil de 48 contes, illustrés de photos, peintures et gravures d'époque. Il se distingue par des détails historiques vérifiés et des localisations précises qui permettent au lecteur de se situer dans la période et les lieux qui ont vu se dérouler les faits et d'identifier les personnages.

L’auteur a fait la sélection de plusieurs contes, qui retracent la vie algéroise depuis l’époque ottomane et évoquent les anciennes traditions et coutumes berbères. «Je veux faire connaître au peuple ce qui est des Amazighs. C’est important de le savoir», dit-il, précisant toutefois qu’il est remonté jusqu’au paléolithique, soit dix mille ans avant Jésus-Christ, en évoluant jusqu’à l’époque contemporaine. Pour cela, Benmeddour précise qu’il a «toujours mis en évidence le conte berbère qui touche à la véritable histoire de ces gens, qui ont vécu durant ces époques, en évoquant certains auteurs, accompagnée d’une panoplie de poésies berbères des montagnes avec un lexique, des mots et la vie de la dynastie de Koukou, très importante sur le plan sociétal», affirme-t-il. Sachant que le royaume de Koukou n’est pas «très connu» du grand public, y compris par les Kabyles, eux-même. L’auteur, à travers ce travail de recherche, tente de dépoussiérer cette période méconnue de l’histoire algérienne. Benmeddour s’est investi dans un travail de fond, en donnant une chronologie à cette dynastie qui a commandée Alger pendant sept années du temps des frères Barberousse, qui a fui vers la Porte sublime de Constantinople en laissant le pouvoir aux Berbères de la dynastie de Koukou. «J’ai aussi parlé de Fathma N'soumer qui est le symbole berbère de la Révolution», poursuit-il.

Mohamed Benmeddour, écrivain, ancien cadre du ministère de la Culture et spécialiste de la Casbah d’Alger, fait savoir que le point de départ de la recherche, l’ayant notamment conduit à étudier des documents d’archives en Algérie, en France et en Turquie, aura été le constat d’une lente altération des contes populaires algérois. Sachant qu’il est spécialisé dans l’époque ottomane, il considère que «les Ottomans ont aussi bénéficié des richesses de l’Algérie, comme la France, alors il faut évoquer ces histoires pour notre culture et notre savoir», indique-t-il.

«En ce qui concerne notre patrimoine immatériel, tout particulièrement la Casbah d’Alger, de nombreuses personnes, même âgées, reprennent des histoires prétendument issues du terroir algérien, mais qui dans les faits sont détournés de leur origine». Ajoutant, dans ce sens, que cet ouvrage était pour lui un travail particulier, il souligne «il s’agit de mon treizième ouvrage, les précédents traitaient davantage d’aspects matériels et techniques de l’histoire. C’est la première fois que j’aborde le volet du patrimoine immatériel».

L’auteur confie, à propos de ses projets, qu’il compte également travailler sur l’ensemble des contes populaires algériens. «Mon objectif est que notre patrimoine immatériel soit préservé et j’espère même, d’ici à quelques années, pouvoir réunir et faire le même travail pour les patrimoines des autres régions du pays».

Par ailleurs, son souhait est que les gens reviennent à la lecture et ne pas suivre ce qu’il y a sur internet, parce que la majorité des informations sont faussées. «Il faut se fier aux spécialistes qui sont en train d’écrire et faire des recherches sur notre histoire et notre patrimoine algérien», a-t-il conclu.

Kafia Ait Allouache