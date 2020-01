16e tour arabe de Constantine ( 2e étape) : Les coureurs du GS Pétroliers confirment leur suprématie

Les cyclistes du GS Pétroliers (séniors), vainqueurs de la première étape du 16e tour arabe cyclisme «Didouche Mourad» de Constantine, ont confirmé vendredi leur suprématie au cours de la deuxième étape, s’adjugeant les trois premiers places.

La deuxième étape a été disputée sur un itinéraire fermé de 128 km avec comme point de départ et d’arrivée la commune de Didouche Mourad en passant par Zighoud Youcef, El kantour, Toumiettes, Salah Boucheour, Ramdane Djamel, El Hadaik et Sidi Mezghiche dans la wilaya de Skikda, ont indiqué les organisateurs. 77 cyclistes, dont 19 tunisiens étaient sur la ligne de départ de cette deuxième étape qui a vu Ismail Lalouchi du GS pétroliers s’imposer devant ses deux coéquipiers Abdallah Benyoucef et Abdelkrim Hadj Bouzid. Chez les juniors, Wassim Karaoui du MC Alger s’est illustré devant Ayoub Chaâbani de la sélection de la fédération algérienne du cyclisme (FAC) et Mohamed-Redouane Brimetiche, sociétaire de l’IRBEL kantara (Biksra), arrivés à la deuxième et troisième places. Le tour cyclisme «Didouche Mourad», tenu annuellement à la commune éponyme, est organisé par la même collectivité locale en collaboration avec la fédération algérienne de cyclisme, la direction locale de la jeunesse et des sports et la ligue de wilaya de la discipline, à l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la mort de Didouche Mourad (tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955).

La troisième et dernière étape de ce tour sera disputée samedi sur 107 km avec le départ et l’arrivée depuis Didouche Mourad en passant par Hamma-Bouziane, Tiddis, Grarem Gouga et Ain Tin dans la wilaya de Mila.