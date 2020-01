Natation, Challenge de Genève : Sahnoun et Medjahed réalisent les minima des Championnats d’Afrique

Les nageurs algériens Oussama Sahnoun (100m nage libre) et Nesrine Medjahed (100m papillon), ont réalisé les minimas de participation aux Championnats d'Afrique, à l'occasion de la première journée 53e challenge international de Genève, disputée vendredi soir. Sahnoun qui a pris la cinquième place de la finale A du 100m nage libre a réalisé un chrono de (49.98), synonyme de qualification aux Championnats d'Afrique Open prévus en avril prochain en Afrique du Sud.

De son côté, Medjahed a obtenu son ticket pour la compétition continentale lors d'une course de série du 100 m papillon avec un temps de (1:04.75). Sept nageurs algériens prennent part au 53e challenge international de Genève (17 au 19 janvier) en grand bassin, avec l'objectif de réaliser les minimas de participation aux Jeux Olympiques-2020 de Tokyo et aux championnats d'Afrique Open prévus avril prochain en Afrique du Sud.

Notons que la Confédération africaine de natation a fixé du 1er octobre 2019 au 1er mars 2020, la période de réalisation des minimas pour le rendez-vous continental.

Pour les minimas olympiques, la période en question a débuté en avril 2019 et prendra fin le 29 juin 2020. Jusqu'à l'heure actuelle, trois nageurs algériens ont déjà assuré les minimas olympiques : Oussama Sahnoune (minimas A aux 50 et 100 m NL), Djaouad Syoud (minimas B aux 200 m 4 nages) et Abdallah Ardjoune (minimas B aux 100 et 200 m dos). La Zambie affrontera le Congo pour l'honneur.