Football, éliminatoires Mondial U20 filles (1er tour - aller) : Soudan du Sud - Algérie aujourd’hui à Kampala

La sélection féminine algérienne de football des moins de 20 ans (U20) affrontera son homologue du Soudan du Sud dimanche à Kampala (Ouganda), pour le compte du 1er tour (aller) des éliminatoires du Mondial de la catégorie, prévu en août 2020 au Costa Rica et au Panama. Les Algériennes, à pied d'œuvre depuis jeudi dans la capitale ougandaise, avaient effectué leur dernier stage de préparation du 12 au 14 janvier à Sidi Moussa (Alger), sous la houlette du nouvel entraîneur national, Ahmed Laribi. En prévision de ce rendez-vous, le staff technique national a convoqué 22 joueuses, dont trois évoluant en France.

Le match retour entre l'Algérie et le Soudan du Sud est prévu le dimanche 2 février au stade du 20-Août-1955 (Alger).

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera au deuxième tour le vainqueur entre l'Egypte et le Maroc. Les Marocaines se sont imposées vendredi au Caire (5-3) pour le compte du match aller.