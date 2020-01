Bilal Dziri, USM Alger : «Avec cette programmation la santé des joueurs est engagée»

Visiblement content après le sucées de son équipe face la JSK en match retard de la 12e journée, Bilel Dziri n’a pas caché son inquiétude par rapport à la programmation. Le coach de l’USM Alger a tenu à attirer l’attention des dirigeants de la LFP quant à la santé des joueurs qui est sérieusement engagée. «Il faut dire que la JSK et l’USMA, qui représentent l’Algérie en Ligue des champions d’Afrique, sont victimes du cumule de matchs et des déplacements longs et épuisants. Le fait de jouer tous les trois jours, nous pénalise en cette fin de première phase du championnat. C’est aussi un danger pour les joueurs. Pour aller en Afrique du Sud, la délégation a été scindée en deux groupes. Le premier a rejoint Johannesburg après 33 heures, via Doha, le second, après 26 heures, avec escale à Paris. Cela n’a pas manqué d’avoir son impact. Face à la JSK, deux joueurs, en l’occurrence Ardji et Benkhelifa, ont contracté des blessures musculaires. Cela aurait bien pu être pire. Et ce n’est pas fini. Dimanche on part à Chlef en bus, pour disputer lundi notre dernier match retard face à l’ASO. Encore un match difficile à jouer, avec un voyage fatiguant. Mercredi on s’envole en direction du Maroc pour un match de coupe d’Afrique, prévu vendredi face au WA Casablanca où nous sommes dans l’obligation de gagner pour espérer passer aux quarts de finale de cette compétition. Ce n’est pas évident pour nous, d’autant plus que le mois de février s’annonce encore plus chargé. Nous aurons à disputer, entre la coupe d’Algérie, le championnat et la Ligue des champions quatre rencontres durant les 13 premiers jours. Il faut penser à la santé des joueurs», a déclaré l’entraîneur des Rouge et Noir après le clasico.



«Mieux vaut payer les joueurs actuels que de recruter…»



Dziri a fait savoir par ailleurs qu’il ne veut aucun recrutement, même si l’équipe à besoin de renfort dans certains postes. «Franchement, je préfère qu’on régularise une partie des salaires des joueurs actuels, qui ont fait preuve de beaucoup de sacrifice, que de recruter de nouveaux joueurs. «A propos de la rencontre face aux Canaris, le coach s’est montré satisfait quant au résultat final. «Pour revenir à la rencontre face à la JSK, on s’attendait à un match difficile et très disputé. Après leurs échecs en coupe d’Afrique les deux formations devaient tout donner pour essayer de se racheter en championnat, où elles ont encore des chances de jouer les premiers rôles. Dans l’ensemble, ce fut une rencontre assez équilibrée.

De notre côté, on aurait bien pu tuer le match en seconde période sur des contres. La JSK pouvait parfaitement égaliser. Notre adversaire s’est procuré de bonnes occasions de but. Je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs. C’est une bonne victoire pour l’équipe, tant sur le plan comptable que moral. Cela va nous permettre d’aborder le marathon qui nous attend et les échéances à venir avec plus de sérénité et de motivation. «Pour ce qui est du bilan de cette première phase, Dziri estime que son équipe a réalisé un parcours de champion honnête, malgré toutes les difficultés que vit le club depuis le début de saison. Il ne manque cependant pas de rajouter une couche pour revenir sur l’affaire MCA- USMA et la défalcation des trois points que son club a subi. «Pour ma part, le parcours, est très satisfaisant. On est sur le podium, bien qu’il nous reste encore un match à jouer pour être au même niveau que les autres formations de la Ligue Une. C’est un parcours de champion. Au classement officiel de la Ligue, l’USMA compte 23 points. Pour ma part, l’équipe dispose de 26 points, en 13 matchs disputés. C’est ça le véritable calcul à faire. Les trois points que la LFP nous a défalqués, on ne les a pas volés. On les a bien gagnés sur le terrain. Je ne veux pas m’étaler sur le sujet, même si je reste confiant par rapport à l’issue de cette affaire. Pour l’instant le dossier est niveau du TAS en Suisse», a-t-il confié.

Redha M.

--------------------------------

Belkaroui devant le conseil de discipline

Le défenseur central de l'USM Alger, Hicham Belkaroui, sera traduit devant le conseil de discipline pour «déclarations mensongères» et «non-respect du groupe», a indiqué le porte-parole usmiste, Tarek Ghoul. «Le joueur a été préparé par le staff pour jouer en tant que titulaire face à la JSK, il est entré en mise au vert avec ses coéquipiers. Au moment du dîner, il a refusé de descendre de sa chambre, nous étions surpris par son attitude. Ce qui m'a étonné le plus, c'est sa déclaration aux médias sur une supposée proposition de la direction de réduire son salaire, il a même déclaré qu'il a été expulsé de l'hôtel, c'est complètement faux. Il a passé la nuit avec l'équipe», a raconté Ghoul.

Selon ce dernier, qui s'exprimait jeudi soir à l'issue de la victoire du club algérois à domicile face à la JS Kabylie (1-0), «il a été convenu avec le manager de Belkaroui de revoir sa situation du moment qu'il n'a joué que rarement depuis le début de la saison et non pas pour réduire son salaire». «Le joueur sera traduit bien évidemment devant le conseil de discipline pour n'avoir pas respecté le groupe. Il a gêné une préparation à la veille d'un match important face à la JSK. Il sera sanctionné. Une réunion était prévue samedi pour prendre des décisions concernant notamment son avenir», a-t-il ajouté. Dans une déclaration accordée jeudi à El-Heddaf TV, Belkaroui a carrément parlé de «grande erreur» en signant à l'USMA : «Ce qui se passe au sein du club est une vraie farce. J’ai pris conscience que j’ai fait une grande erreur en venant ici. J'ai été surpris que l'on m’expulse de l’hôtel après mon refus de réduire mon salaire, je considère cela comme une grande insulte. Je ne me tairai pas pour mon droit et je ne laisserai personne m’humilier, quel que soit son statut». Belkaroui (29 ans), ancien international (9 sélections), avait rejoint le champion d'Algérie sortant l'été dernier pour un contrat de deux saisons, en provenance d'Al-Raed (Div.1 saoudienne).