Constantine : Hommage au chahid Didouche Mourad

Les autorités de la wilaya de Constantine ont commémoré, hier, le 65e anniversaire de la disparition du martyr Didouche Mourad, tombé au champ d’honneur, à 27 ans, au cours de la bataille d’Oued Boukarkar, à Condé-Smendou, actuellement Zighoud-Youcef. C’est au niveau de cette commune, qui accueille cette année les festivités officielles, que la délégation présidée par le wali, Abdessamie Saïdoun, s’est rendue au cimetière des chouhada. La délégation d’est aussi rendue au douar Souadek, dans la région d’Oued Boukarkar, où à l’aube du 18 janvier 1965, Si Abdelkader et neuf de ses camarades, munis de pistolets automatiques et de fusils se sont retrouvés face à quatre pelotons de gendarmerie et deux compagnies de CRS lourdement armés. Sept d’entre eux, dont Didouche, mourront les armes à la main. Les membres de la délégation se recueilleront devant la stèle commémorative. La halte suivante était le siège de l’APC de Constantine où se tenait une exposition portant sur l’historique et les activités de l’assemblée depuis l’Indépendance à l’occasion de la journée nationale de la commune. À l’occasion, une réception symbolique a été organisée afin d’honorer d’anciens élus et administrateurs. Enfin, hier, s’est également clôturé du 16e Grand tour de cyclisme de Didouche-Mourad, auquel ont pris part 90 participants.

I. B.

---------------------------

Exposition au Musée central de l’Armée

Une exposition de photos historiques a été organisée, hier, au Musée central de l'Armée, à l'occasion du 65e anniversaire de la mort du héros Didouche Mourad et du 60e anniversaire de la création de l'Etat-major général de l'Armée de libération nationale. Un film documentaire sur l'Etat-major général de l'ALN a été projeté à l'occasion.