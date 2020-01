Conférence internationale sur la Libye : Le Président Tebboune à Berlin

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté, hier après-midi, Alger à destination de Berlin (Allemagne), pour prendre part à la conférence internationale sur la Libye qui se tiendra aujourd’hui.

M. Tebboune a été salué à son départ à l'Aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, le général-major, Saïd Chanegriha.

Le président de la République est accompagné, à cette conférence, par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

La conférence, placée sous l'égide des Nations unies, vise à soutenir les efforts de réconciliation à l'intérieur de la Libye, pays en proie à un conflit depuis 2011.

Le président de la République avait reçu, lundi dernier, un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel qui l'a invité à prendre part à cette conférence qui verra la participation de plusieurs pays dont l'Algérie, la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la Chine, l'Italie et la France, les Emirats Arabes unis ainsi que le secrétaire général des Nations unies et celui de la Ligue arabe.