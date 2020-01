l'ancien journaliste de l'APS, Abdelkrim Hamada, inhumé au cimetière d'El-Kettar

Une foule nombreuse a assisté à l'enterrement du défunt, composée notamment de ses anciens collègues à l'APS et de ses proches et amis.

Le regretté avait rejoint l'APS en 1974 et avait travaillé au sein de ses différents services, avant d'occuper les postes de directeur de l'information adjoint et de directeur général adjoint. Il avait également été correspondant de l'Agence à Dakar et à Paris.

Natif de la Casbah d'Alger, Abdelkrim Hamada, fils du martyr Mohamed Hamada, avait aussi défendu les droits des travailleurs de l'APS en tant que responsable syndical.

Jeudi, en marge de sa visite au siège de l'Agence, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a rendu un hommage au regretté Hamada, indiquant que "par sa compétence et son dévouement, le défunt a marqué de son empreinte la profession, en tant que journaliste, responsable au sein de l'Agence à l'intérieur et à l'extérieur du pays mais aussi en tant que responsable syndical qui a su défendre les droits des travailleurs de l'agence".La salle des conférences de l'APS sera baptisée du nom du défunt Hamada, en reconnaissance à son professionnalisme, son militantisme syndical et ses valeurs humaines et qualités morales.

