JS Kabylie: Velud limogé, Chay assure l’intérim

Hubert Velud n’est plus l’entraîneur de la JSK. Le technicien français et le club kabyle ont résilié, vendredi, le contrat les liants. Fait attendu compte tenu des résultats en dents de scie réalisés depuis le début de la saison.La défaite de la JSK face à l’USMA et en dépit des fautes de l’arbitre qui ont lourdement pesé sur le résultat final, aura été celle de trop pour Hubert Velud, démis de ses fonctions dès le lendemain.En effet, Cherif Mellal a provoqué une réunion d’urgence, vendredi soir, pour discuter de l’avenir d’Hubert Velud. Il faut dire que la décision de s’en séparer a été prise il y a une semaine, mais le board kabyle a attendu de voir la réaction de la JSK face à l’USMA avant de sévir. Car, Cherif Mellal a mis en avant l’argument des mauvais résultats au moment d’aborder la résiliation du contrat avec son désormais ex-entraîneur.Sur le principe, donc, la JSK et Hubert Velud se sont mis d’accord pour une séparation. Reste à discuter des modalités de ce départ et du montant de l’indemnité que les Canaris devront verser à Velud qui disposait quand même d’un contrat de deux ans.En attendant, c’est le directeur sportif, Jean-Yves Chay qui a été chargé d’assurer l’intérim. Le technicien de 71 ans, vainqueur de la Coupe de la CAF (2002) et du championnat (2006) travaillera en collaboration avec le staff déjà en place en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur.Officiellement, aucune information n’a filtré au sujet de l’identité du nouvel entraîneur, mais d’après des sources concordantes, Cherif Mellal a évoqué le nom de d’Ahcène Ait Abdelmalek, l’ancien sélectionneur du Soudan du Sud et du Burundi. Le président kabyle à qui ses plus proches collaborateurs reprochent son entêtement à faire cavalier seul depuis plusieurs semaines (Hubert Velud n’a par exemple jamais été consulté dans les choix des joueurs recrutés cet hiver) a voulu s’enquérir de la situation d’Ait Abdelmalek avant d’aborder la possibilité de le contacter.De son côté, Velud a fait ses adieux à ses joueurs avant de s’en aller. Il a souhaité entre-autre que son départ provoque le déclic. Wait and see…

Amar B.