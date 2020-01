La conférence de Berlin sur la Libye s’ouvre Dimanche: La diplomatie à l’épreuve

Les projecteurs seront braqués ce Dimanche, sur Berlin où s’ouvre, sous l’égide des Nations unies la conférence internationale sur le conflit en Libye. Cette rencontre, à l’initiative de l’Allemagne, n’a pas été simple à organiser.

La difficulté d’arrêter une date en témoigne. En effet, alors qu’elle avait été annoncée pour l’automne 2019, elle n’aura finalement lieu qu’aujourd’hui en raison d’une multitude d’obstacles dressés sur la voie de ce rendez-vous auquel s’est attelé pendant des mois la diplomatie allemande. Une diplomatie qui aura aussi au fil de ces préparatifs rectifié certaines erreurs « d’appréciation » notamment en ce qui concerne la liste des invités à y prendre part. Ce dimanche donc, toutes les parties concernées par le dossier libyen et la recherche d’une solution politique durable au conflit seront présentes. Les deux belligérants ont confirmé leur participation. Fayez al Sarraj et khalifa Haftar seront ainsi à Berlin aux côtés de leurs alliés respectifs. Ils se sont engagés à faire ce qu’il faut pour assurer la réussite de cette réunion . L’Algérie qui a intensifié ces dernières semaines ses efforts et a multiplié les concertations en recevant plusieurs acteurs clés du conflit sera représentée par son président de la République. M. Tebboune a accepté l’invitation que lui avait adressée la chancelière allemande Angela Merkel. Le SG de l’ONU, Antonio Guterrres sera aussi présent.

Consolider la trêve

Cette réunion qui intervient moins d’une semaine après le cessez-le- feu obtenu le 12 janvier à Moscou se fixe pour objectif principal de consolider la trêve et empêcher des ingérences étrangères en Libye, notamment par un soutien militaire. La réunion de Berlin s’inscrit dans le cadre du processus engagé par l’ONU pour parvenir à une « Libye souveraine » et pour soutenir « les efforts de réconciliation à l’intérieur de la Libye » même a indiqué le gouvernement allemand dans un communiqué. Il reste toutefois qu’il est prématuré de faire preuve d’un optimisme béat, tant la relation entre les deux belligérants libyens reste, de l’aveu même du chef de la diplomatie russe « très tendue ». Le refus de se rencontrer à Moscou, et celui opposé par Haftar à la signature du cessez-le-feu renseignent sur le degré de la difficulté à laquelle seront confrontés aujourd’hui les participants. En effet, il est certain qu’il ne sera pas aisé d’aplanir les différends qui opposent les deux rivaux libyens d’autant que le poids des ingérences étrangères n’a jamais été aussi pesant. Et en estimant que  la Libye avait « besoin que toutes les ingérences étrangères cessent », l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé sait exactement de quoi il parle. Il sait mieux qui quiconque l’impact négatif que ces ingérences ont eu sur ses efforts et sur ceux qui ont appelé les libyens à s’asseoir autour d’une même table et engager un dialogue inclusif. Or le problème auquel a dû faire face Salamé depuis son entrée en fonction, c’est que ses interlocuteurs libyens n’ont jamais été les maitres de leur décision. Ont-ils fini par prendre conscience que la voie sur laquelle ils se sont engagés sur conseil de ceux qui nourrissent des convoitises sur leurs richesses énergétiques , notamment ces derniers mois avec l’offensive menée sur Tripoli est suicidaire et ne conduira qu’à la désagrégation du pays ? La conférence de Berlin tentera de leur faire toucher du doigt l’ampleur de la tragédie que leur entêtement fait subir au peuple libyen. Mais c’est loin d’être gagné d’avance et à coup sûr la diplomatie sera soumise à rude épreuve. Un minimum qui permettra d’espérer une relance du processus de paix parrainé par l'ONU, sera-t-il obtenu ? Pour le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo « L'impératif est la poursuite du cessez-le-feu ». « Il faut que la trêve tienne » a estimé hier Salamé . et d’ajouter que « Nous voulons la transformer en un véritable cessez-le-feu avec observation, séparation (des deux camps rivaux, ndlr), repositionnement des armes lourdes (en dehors des zones urbaines), etc. De son côté le MAE russe, Sergeï Lavrov a indiqué pour sa part que « Le plus important, maintenant, est qu'après la conférence de Berlin (...) les parties libyennes ne répètent pas leurs erreurs du passé en fixant de nouvelles conditions et en se lançant des accusations ».

N. Kerraz