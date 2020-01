Rapatriement des dépouilles des algériens à Montréal : Un numéro vert mis à la disposition des familles pour assistance

En effet, selon le communiqué , Il est porté à la connaissance des ressortissants algériens que, conformément aux instructions de Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de la Communauté Nationale et des Compétences à l’Etranger, le Consulat Général d’Algérie à Montréal met à la disposition des familles algériennes qui seraient endeuillées par le décès d’un de leur membres un numéro vert sur lequel ils pourront faire appel à l’assistance des services consulaires pour l’accomplissement de toutes les formalités liées au décès.

En outre, un agent consulaire sera désigné en vue de les accompagner et leur porter aide et assistance.

Pour rappel, le président de la république Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé dans son discours d’investiture à prendre en charge du rapatriement des dépouilles des ressortissants algériens.





Le numéro vert est le : 1(833) 840- 3580.

Neila B/ Rédaction Web