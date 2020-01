Conférence internationale sur la Libye à Berlin : Soutenir les efforts de réconciliation

participation de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine participera, demain à Berlin, à la conférence internationale sur la Libye, a annoncé hier le Kremlin. «Le plus important, maintenant, est qu'après la conférence de Berlin (...), les parties libyennes ne répètent pas leurs erreurs du passé en fixant de nouvelles conditions et en se lançant des accusations», a dit, pour sa part, lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui sera lui aussi à Berlin.

Sarraj et Haftar seront présents

Le maréchal Khalifa Haftar s'est dit prêt à participer à la Conférence internationale sur la Libye, prévue demain à Berlin, et à contribuer au succès de cette rencontre, a affirmé jeudi le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Le maréchal Haftar s'est déclaré «prêt à contribuer au succès de la Conférence internationale sur la Libye dimanche à Berlin (demain, ndlr), et est prêt aussi à y participer», a dit le ministre allemand qui a rencontré Haftar à Benghazi (dans l'est de la Libye). «Il (Haftar) a promis de respecter le cessez-le-feu sans tenir compte du fait qu'il n'avait pas signé l'accord de cessez-le-feu à Moscou plus tôt cette semaine. C'est extrêmement important», a ajouté le chef de la diplomatie allemande. Plus tôt, le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez al-Sarraj, a annoncé qu'il prendra part à la conférence internationale sur la Libye prévue demain à Berlin. «Nous allons être présents à Berlin», a déclaré jeudi M. al-Sarraj, lors d'une réunion avec les membres du GNA et d'autres responsables et militaires.