Eclairage : Nouvelle dynamique

Depuis son investiture le 19 décembre dernier, le président de la République a engagé plusieurs mesures, donnant ainsi le coup d’envoi d’un vaste chantier de réformes qui toucheront tous les secteurs d’activités, dans le cadre du programme de redressement national inspiré des 54 engagements pris devant le peuple.

La vie institutionnelle et politique du pays s’anime, ainsi, à la faveur d’importantes actions entreprises depuis quelques semaines. Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions et orientations du chef de l’État, plusieurs ministres ont déjà entamé des sorties sur le terrain pour inspecter et recenser les problèmes et préoccupations exprimés par les populations. Ces sorties interviennent au moment où le gouvernement s’attelle et avance dans l’élaboration de son plan d’action. Ce regain d’activité est le résultat de la nouvelle dynamique politique et institutionnelle mise en œuvre par le Président Tebboune, qui entre dans le cadre de l’édification de la nouvelle République sur des bases solides saines et transparentes, pour concrétiser le changement radical et profond auquel aspire le peuple algérien . La nomination d’un nouveau gouvernement rajeuni et homogène a été suivie par une série d’actions et d’initiatives politiques et économiques qui annoncent de profondes transformations et changements à tous les niveaux. Favorisant le dialogue et la concertation, le chef de l’État a entrepris une série de consultations avec les personnalités nationales et acteurs politiques sur des questions d’intérêt national. Cette démarche est dictée par le souci de jeter les jalons d’un dialogue national large, ouvert et constructif, dans le cadre de la construction d’un consensus national sur les questions prioritaires et urgentes. Ces rencontres sont, à ce titre, une opportunité pour recenser propositions et avis des personnalités et des responsables politiques.

Cette consultation sera élargie à tous les dirigeants et acteurs de la société civile et des responsables des médias, et ce conformément à l’esprit de la démarche de rassemblement et d’unification des efforts, initiée par le chef de l’État. Dans un climat de confiance et d’apaisement, d’autres actions ont été engagées par le gouvernement sur instructions du chef de l’État. Parmi les mesures bien accueillies par de larges pans de la société, l’instruction du président de la République au Premier ministre à l’effet d’élaborer un projet de loi criminalisant toutes les formes de racisme, de régionalisme et de discours de la haine. Ce texte va contribuer grandement à l’apaisement des esprits, au renforcement des liens de convivialité dans la société et prémunir le pays des dérapages dangereux et préjudiciable. Force est de constater qu’avec la cadence actuelle des réformes, le pays s’apprête à vivre un vrai changement dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Les plus hautes autorités du pays, à leur tête le chef de l’État, sont déterminées et engagées à conduire le processus de redressement et la transformation de l’Algérie, pour la placer définitivement sur la trajectoire du progrès, du développement et de la modernité. La redynamisation est désormais sur la bonne voie, ouvrant des perspectives prometteuses et porteuse d’espoir et de nouvelles espérances, après des mois de crise et d’instabilité. La page est désormais tournée, annonçant des lendemains de relance tous azimuts et de prospérité. La voie est ainsi tracée, et le gouvernement, ainsi que les institutions mobilisés.

M. Oumalek