L’audition dans le fond de l’affaire Melzi se poursuit : Des cadres d’entreprises publiques auditionnés

Le juge d’instruction près la 12e chambre du tribunal de Sidi M’Hamed a auditionné, jeudi, des cadres d’entreprises publiques, en détention provisoire, poursuivis dans l’affaire de l'ex-directeur général de l'Etablissement public «SAHEL» et ex-P-DG de la Société d'investissements hôteliers (SIH/Spa), Hamid Melzi, en détention préventive, a-t-on constaté sur place.

Huit cadres, mis en cause dans ce dossier, ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed. Ils sont poursuivis pour «abus de fonction volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges en violation des lois et réglementations, outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour attribution d'avantages injustifiés à autrui».

La semaine dernière, deux directeurs d’entreprises publiques ont été auditionnés dans le fond alors que l’accusé principal, Hamid Melzi, a répondu aux chefs d’inculpations de «blanchiment d'argent et transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'une bande criminelle, dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics à exploiter leur influence réelle et supposée dans le but de bénéficier d'indus privilèges, bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et institutions publiques de droit public et des entreprises économiques publiques ou des établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) durant l'établissement de contrats et marchés à l'effet d'augmenter les prix et de modifier, en leur faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement».

Hamid Melzi, ses deux fils, un proche et 8 cadres des deux entreprises publiques ainsi qu’un entrepreneur ont été placés en détention provisoire alors que 10 autres mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire. Dans cette affaire l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, également poursuivi et a été placé sous mandat de dépôt par le Conseiller magistrat instructeur près la Cour Suprême.

