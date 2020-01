48e marche populaire à Alger : Pour un changement radical

«H’na ouled Didouche» (Nous sommes les descendants du martyr Didouche Mourad), ont scandés les manifestatnts présents à Alger pour la traditionnelle marche du vendredi. Le dispositif de sécurité était présent lelong du trajet particulièrement à la rue Asselah-Hocine et à l’esplanade de la Grande-Poste. La foule, d’où émergeait l’emblème national, s’est ébranlée portant des banderoles où l’on pouvait lire «la légitimité ne s’offre pas à partir de l’étranger». Tout en réitérant le slogan désormais classique du Hirak, à savoir la rupture radicale et la libération des détenus, les marcheurs portaient des portraits des martyrs et symboles de la Révolution tels Abane Ramdane, Hocine Ait Ahmed, Didouche Mourad ou Larbi ben M’hidi «Les Algériens khawa khawa, le peuple est uniface», scandaient les marcheurs, réitérant ainsi leur attachement à l’unité nationale et le rejet de toute tentative de division des Algériens.

Constatant une baisse de la mobilisation, certains manifestants ont affirmé la nécessité de réfléchir à «une feuille de route» pour concrétiser les revendications du Hirak. On parle, à ce propos, de l’impératif «de structurer le mouvement, de lui donner une nouvelle orientation et ne plus se contenter de faire, chaque vendredi, le spectacle sans objectifs réels».

Un citoyen rencontré au niveau la rue Larbi-Ben Mhidi, presque déserte, relève, à ce titre, que «la flamme du Hirak a longtemps brûlé mais là, elle s’est presque éteinte».

R. N.