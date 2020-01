Santé : Pour un changement qualitatif

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a donné des instructions aux différents responsables dans le secteur pour opérer sans délai un changement qualitatif palpable pour les citoyens, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère. Lors d'une réunion de coordination avec les cadres du ministère, le Pr. Benbouzid a donné des instructions aux différents responsables dans le secteur pour opérer, sans délai, un changement qualitatif palpable pour les citoyens, notamment en matière de gestion des services des urgences médicales et de gynécologie-obstétrique, précise le communiqué. Le ministre a mis l'accent sur la nécessaire «introduction de nouveaux mécanismes» pour consacrer le professionnalisme, assurer aux personnels de la santé de bonnes conditions de travail et la sécurité et protéger les biens des établissements de santé, ajoute la même source. Concernant l'amélioration de l'accueil, de l'orientation et de l'hygiène en milieu hospitalier, le ministre de la Santé a donné des instructions pour «offrir de bonnes prestations hospitalières aux citoyens».