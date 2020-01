Ramadhan : Renforcer le contrôle des prix

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a instruit, jeudi dernier à Alger, les cadres de l'administration centrale de renforcer le contrôle des prix des produits subventionnés, à l'instar du lait, notamment durant le mois sacré du Ramadhan, a indiqué un communiqué du ministère. Présidant une réunion de la commission mixte chargée de la régulation et de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation, en prévision du mois sacré du ramadhan, M. Rezig a appelé à «faire obstacle aux commerçants qui saisissent l'occasion du mois sacré pour augmenter les prix».

La réunion à laquelle a assisté le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, ainsi que les représentants du secrétariat général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ainsi que des associations nationales de protection du consommateur, M. Rezig a salué «le rôle prépondérant des agriculteurs, des producteurs et des réseaux de distribution en matière d'approvisionnement des marchés de gros et de détail, particulièrement durant le Ramadhan». Les partenaires professionnels ont relevé, pour leur part, l'impératif de sensibiliser le consommateur à la faveur d'une coordination avec les associations de protection du consommateur qui constituent un partenaire efficient sur le terrain. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres entre le ministre et les partenaires du secteur qui ont pour objectifs d'organiser les marchés et garantir leur approvisionnement en produits de large consommation, particulièrement durant le ramadhan, en proposant l'élaboration d'un plan d'action visant à maîtriser les prix et à lutter contre les spéculateurs en impliquant l'ensemble des acteurs, ajoute-t-on de même source.