Ressources en eau : augmenter le taux de raccordement

«C'est le moment de connaître le fonctionnement des entreprises du secteur, de cerner les difficultés auxquelles elles sont confrontées et d'œuvrer à leur résolution (...) il s'agit là d'une priorité en concrétisation des engagements du président de la République devant garantir à tous les citoyens l’accès à l’eau potable sur l’ensemble du territoire national». C’est en ces termes que s’est exprimé, jeudi dernier, le ministre des Ressources en eau lors d’une visite d’inspection au siège de l’Algérienne des eaux, cité par l’APS.

M. Arezki Berraki a indiqué à cet effet que son secteur se penche actuellement sur les défis qui se posent à l’ADE, notamment au plan financier, à travers la mise en place d'une vision «prospective» sur ses activités et son rôle à moyen et long termes, qui sera prête au début du mois de juin prochain.

«Cette approche vise à adapter l'entreprise à la réalité du contexte national et à parfaire sa performance en matière de gestion et de management afin d'éviter les erreurs du passé», a-t-il expliqué Dans ce sillage, il a assuré que l'accompagnement et l'appui de l'ADE figurent «parmi les priorités» des pouvoirs publics en vue d'offrir aux citoyens un «meilleur» service et d’augmenter le taux de raccordement, soulignant que l'immense superficie du pays reste un défi au regard de l'impératif de répondre à la demande de tous les citoyens. Concernant le déséquilibre financier de l'Algérienne des eaux, M. Berraki a soutenu que son département s'attellera à la recherche de solutions objectives au recul des recettes et souligné que le problème des factures impayées à l'ADE par les entreprises du secteur tertiaire et des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) sera examiné avec leurs représentants pour le recouvrement de ces créances.

À cet effet, il a évoqué la nécessité de détailler les opérations de facturation à travers l'élaboration de fichiers de grands consommateurs avec les niveaux de consommation et d'engager la fabrication de compteurs intelligents en coordination avec le Centre de développement des technologies avancées (CDTA). Il a appelé par ailleurs les cadres de l'entreprise à la mise en place de cartes des zones (cités, villes et villages) non intégrées au réseau de l'ADE pour leur raccordement afin de «garantir» une couverture «maximale» en eau potable. Soulignant l'importance de la coordination avec le reste des entreprises du secteur en vue de bénéficier de leurs services en termes de laboratoires et d'équipements, le ministre des Ressources en eau a appelé à la lutte contre les fuites et les raccordements anarchiques. Il a, également, appelé à améliorer la communication en direction des clients à travers la mise en place de canaux «modernes» et l'activation du paiement à distance (e-paiement), précisant, à nouveau, que ce sont là des «priorités» qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action du Gouvernement. Lors de son inspection au Data Centre de l'ADE, M. Berraki a mis en avant l'impératif d'encourager la dématérialisation des transactions afin de «promouvoir» le rôle du numérique dans l'amélioration de la performance de l'entreprise et rappelé que le secteur vise l'objectif «zéro document» au sein de l'entreprise et dans les transactions externes (clients et opérateurs).

Plus de 5.520 branchements illicites pour des pertes

de 886.172 m3

En réponse aux préoccupations de la section syndicale, le ministre a assuré que le simple travailleur est au centre de l'intérêt du secteur, affichant son attachement à œuvrer à une augmentation de salaires, à l'amélioration des conditions de travail et à la prise en charge des travailleurs, «partenaire important» dans la stabilité et la viabilité de l'entreprise.

Selon les chiffres présentés par son DG, Ismaïl Amirouche, la production de l'ADE s'est élevée l'année écoulée à 5,28 millions de m3/jour avec l'approvisionnement de 27,3 millions d'habitants. L’entreprise qui compte 5,11 millions abonnés, a intégré avec ses propres fonds 141 communes au réseau de distribution durant les années 2018/2019. Cependant, il est déploré la perte en 2019, de près de 886.172 m3 à cause des 5.522 branchements illicites. Parmi ces branchements illicites, on compte 2.822 cas qui ont été réglés à l'amiable, 1.219 affaires ont été transmises à la justice et 1.441 cas sont en cours de règlement. Ainsi, dans cette droite ligne, l’entreprise a fait savoir que 177 brigades de surveillance du réseau sur 44 wilayas ont été mobilisées pour procéder au contrôle et à la surveillance des structures de pompage et de transfert d’eau.

Pour rappel, l'ADE ambitionne de réduire le niveau des pertes techniques de 30% enregistrées actuellement à 18% à horizon 2030. Le nombre d'habitants desservis en Algérie par l'eau potable produite est distribuée par l'ADE est de 27,3 millions, ajoute la même source. Le même document a énuméré les différentes fréquences de distribution d'eau à la population. En effet, 22% de la population raccordée à l'ADE reçoivent l'eau potable 24h/24, 39% la reçoivent de manière quotidienne, 19% la reçoivent un jour sur deux, 20% la reçoivent un jour sur trois ou plus.

Sami Kaïdi