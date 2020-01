Environnement et énergies renouvelables : Une nouvelle feuille de route

«Une feuille de route définissant les jalons stratégiques complets et une politique globale du secteur, notamment les projets visant à préserver l'environnement et à développer l'économie circulaire, sera présentée lors du Conseil des ministres», a révélé, hier, Nassira Benharrats, lors d’une visite d’inspection l’ayant menée dans de nombreuses structures relevant de son secteur dans la wilaya d’Alger.

Expliquant brièvement la nouvelle feuille de route qui sera exposée aujourd’hui, au président de la République, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables indiquera que la nouvelle stratégie globale du secteur mettra l’accent sur la protection de l’environnement et la diversité biologique et soulignera à ce propos l'importance de la coordination entre tous les secteurs pour la réussite de cette stratégie.

Elle a relevé à cette occasion l’intérêt «d'accompagner» et de «soutenir» les start-up porteuses de projets innovants en matière d'énergies renouvelables et sensibilisé les concernés quant à l'importance de la préservation de l'environnement. Pour sa première visite en tant que membre du gouvernement, Mme Benharrats a indiqué que l’objectif des sorties sur terrain est, bien entendu, la mise en œuvre du programme du secteur de l'Environnement et des Energies renouvelables dans tous les domaines, dont le contrôle de la pollution et l'accompagnement des entreprises économiques pour faire en sorte que leur production soit plus propre. Accompagnée du ministre délégué chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, elle a eu à visiter cinq points dans la capitale. il s’agit du Centre national de développement des ressources biologiques (CNDRB), du Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE), de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD) et enfin du Centre national des technologies de production plus propre (CNTPP).

S’exprimant devant la presse, la ministre a confié que la signature de la première convention entre son secteur et le ministère délégué chargé des start-up est prévue pour bientôt et rappelé dans le sillage l’importance des start-up dans l’environnement économique du pays, un point auquel le président de la République accorde une priorité et une forte importance, chose d’ailleurs qui explique la création du ministère délégué dédié principalement à ces petites entreprises technologiques. Cette convention entre les deux secteurs aura pour objectif d'accompagner les start-up porteuses de projets innovants durant les phases de création et de démarrage, ainsi que de consacrer le contrôle à posteriori afin de les inciter à préserver l'environnement, à développer l'économie circulaire et à contribuer au développement durable. «Le Centre national des technologies de production plus propre sera notamment de la partie et accompagnera, lui aussi, ces mêmes entreprises porteuses des projets pouvant apporter de la valeur ajoutée», a-t-elle noté.

Mme Benharrats qui a souligné l’impératif de développer les énergies renouvelables dans les quatre coins du pays, particulièrement dans le Sud, a ajouté que son secteur devrait «multiplier» les actions d’information et de sensibilisation en direction des citoyens et des entreprises économiques afin qu’ils contribuent «davantage» à la protection de l’environnement ainsi qu’à la faune et la flore de notre pays.

Mohamed Mendaci