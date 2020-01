SéTIF : Les vertus de la solidarité

Il convient de saluer l’initiative du conseil de bienfaisance de la mosquée, relevant de la direction de wilaya des affaires religieuses et des waqfs, agissant en coordination avec la direction de l’action sociale et qui a mis en branle, jeudi, en cet hiver rigoureux, sa troisième caravane de la solidarité vers les communes montagneuses d’Ait Noel M’zada, dans la daïra de Bouandas, et de Babor, aux confins de la wilaya de Jijel.

Dans l’ambiance festive qui prévalait sur la grande place du centre culturel islamique, le wali Mohamed Belkateb, accompagné du président de l’APW, des responsables des secteurs des affaires religieuses et de l’action sociale, donnera le départ de cette troisième caravane forte de 17 camions de gros tonnage chargés de produits alimentaires et de couvertures neuves, pour aller porter ce message fort de la solidarité citoyenne et de la fraternité consolidée dans ces localités lointaines où les populations ne seront pas sans apprécier avec un profond sentiment de satisfaction un tel geste qui honore aussi tous ces gens du bien qui y ont contribué.

Après les deux premières actions du genre qui ont concerné les communes d’Ouled Si Ahmed, Tella et Beni Azziz, plus de 900 couffins de produits alimentaires, ainsi que 900 couvertures ont été distribués dans les localités d’Ait Noel Mzada et Babor, à des familles démunies, au moment où l’hiver annonce sa rigueur sur les hauteurs.

«Des réalisations de la fraternité et de la solidarité qui vont dans le sens des instructions du ministre des Affaires religieuses et des Waqfs consolidées par l’intérêt que porte le wali à la solidarité citoyenne, sachant que la wilaya est leader au niveau national dans le domaine de la solidarité, grâce à toutes ces œuvres de bienfaisance qui réchauffent le cœur», nous confie Tenah Amor, directeur de wilaya des affaires religieuses et des waqfs, qui rappelle qu’en 2019, Sétif a réalisé plus de 12 milliards de centimes au titre de zaket el-fitr, avec la remise par ce même secteur de 36.000 couffins durant Ramadhan et de 9.000 trousseaux à la rentrée scolaire.

Le comité des secours de l’Association des oulémas musulmans de la wilaya a également contribué au bonheur de 69 malades du cancer et autres nécessiteux, qui ont pu, grâce à ce formidable élan de solidarité partagée, effectuer une omra. «Cette année, nous sommes déjà à 30 omras, et nous espérons en réaliser davantage», indique Daoud Touffik, responsable de ce comité.

F. Zoghbi