Langue arabe : L’innovation en débat

Les participants à un colloque national sur l’universalité de la langue arabe ont appelé, jeudi à Oran, à la promotion de cette langue en élargissant ses usages et en innovant.

Des intervenants à cette rencontre organisée par la faculté des lettres et arts de l’université d’Oran 1 Ahmed-Benbella, en collaboration avec le Haut Conseil de la langue arabe, ont souligné que la langue arabe ne peut être universelle sans l’élargissement de son utilisation comme outil de la pensée, du savoir, de la littérature, des arts et de la culture, et dans les domaines politique et social. Le président du Haut Conseil de la langue arabe a souligné, à l’ouverture de cette rencontre, que la promotion de la langue arabe nécessite la compréhension de ses idées, théories et références, et sa diffusion, à travers la production scientifique et l'invention d'idées pour son développement. Salah Belaid a ajouté que la langue est en bonne situation, cependant, il faut en être fier d'une citoyenneté linguistique dans laquelle l'arabe apparaît à son plus haut niveau et dans son bon usage.

D'autre part, il a mentionné le rôle des médias dans la diffusion de la langue arabe. S’agissant de l’universalité de la langue arabe, le président du Haut Conseil de la langue arabe a indiqué qu’elle est la deuxième langue au réseau après l'anglais et la quatrième à usage international comme elle est utilisée dans 66 universités chinoises et asiatiques comme la Malaisie, l'Indonésie et l'Inde.

Salah Belaid a également évoqué les contributions du haut Conseil de la langue arabe dans le développement de la langue arabe et l'élargissement de ses utilisations, en adoptant l'intelligence artificielle. Il a encore cité la réalisation dans ce cadre de nombreux projets, comme celui de la collecte de 12.000 manuscrits algériens et orales en Algérie et la numérisation de 2.500, en plus de la contribution à la confection d'un dictionnaire historique de la langue arabe supervisé par l'Union des dictionnaires linguistiques et scientifiques arabes. Pour sa part, Benaissa Abdelhalim, de l'université d'Oran 1, a traité des défis auxquels la langue arabe est confrontée à l'ère de la mondialisation, de l'économie du savoir et de la révolution technologique, soulignant que «la langue ne peut prospérer que par l'essor de la recherche scientifique dans divers domaines et le transfert de technologie». L'assistance a suivi, lors de cette rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), plusieurs conférences abordant le développement de la langue arabe, l'utilisation des technologies modernes pour sa promotion, la rhétorique arabe, son influence et son impact, et les conseils de la langue arabe et leur rôle dans sa protection, entre autres. Cette rencontre d'une seule journée a regroupé des enseignants et chercheurs des universités d’Oran, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel-Abbès, Relizane, Chlef, Saïda, Aïn Temouchent et M’sila.