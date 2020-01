Formation professionnelle à Tizi-Ouzou… : Quatre nouvelles spécialités

Quatre nouvelles spécialités de formation professionnelle par apprentissage seront ouvertes a Tizi-Ouzou à l’occasion de la session de février prochain, a indiqué mercredi dernier la direction locale de la Formation et de l’Enseignement professionnels (DFEP) dans un communiqué.

Il s’agit de trois formations pour l’obtention d’un Certificat d’aptitude professionnelle en peinture en Epoxy, qui sera dispensée aux Centres de formation professionnelle et d’apprentissage d’Iferhounène et des Ouadhias, en élevage aquacole au CFPA Azeffoune et de façadiers aux CFPA d’Iboudrarène et d’Iferhounène, la quatrième nouvelle spécialité est la préparation d’un Brevet de technicien (BT) en Hôtellerie-Restauration option services en restauration qui sera assurée aux CFPA de Makouda et d’Akkerou, a-t-on précisé.

Par ailleurs, et comme annoncé par la DFEP en octobre dernier, une filière d’excellence dans la spécialité «Automatisme Industriel et Efficacité énergétique» sera lancée au niveau de l’Institut national de formation professionnelle (INSFP) d’Oued Aïssi à l’occasion de la session de février prochain, a-t-on indiqué dans le même communiqué.

Cette filière d’excellence sera lancée avec le concours de la Fondation Schneider qui contribue avec un appui technique et l’équipement des ateliers mis en place à cet effet.

«Les locaux pédagogiques qui abriteront cette formation au profit de 24 stagiaires sélectionnés qui vont préparer un Brevet de technicien supérieur (BTS), ont été aménagés et équipés selon les normes requises par la formation dans l’excellence», a-t-on souligné.

Pour la rentrée de cette année, qui aura lieu le 23 février prochain, il est aussi prévu la réouverture du CFPA de Djemaa Saharidj dans la commune de Mekla. Cet établissement a été démoli et reconstruit, ce qui a permis de porter sa capacité d’accueil de 250 à 300 postes de formation, mais aussi d’offrir toutes les commodités nécessaires pour accueillir des apprenants dans de meilleures conditions, a-t-on observé. Pour la rentrée de la session de février, l’offre de formation de la wilaya est de 9.184 postes, dont 4.263 postes en formation par apprentissage, 1.625 postes en formation résidentielle, 1.575 postes de formation qualifiante professionnelle initiale, 339 postes dans les établissements privés du secteur et 957 postes de formation qualifiante dont 519 au profit de la femme au foyer, 190 en cours du soir, 200 en formation conventionnée, et 155 postes en formation passerelle.

Cette offre est faite dans 20 branches englobant 73 spécialités pour 202 sections en formation résidentielle a indiqué la DFEP qui a rappelé que les inscriptions qui ont débuté le 5 du mois courant se poursuivront jusqu’au 15 février prochain. Les journées de sélection et d'orientation sont fixées pour les 16, 17 et 18 février.

… et plus de 4.100 stagiaires attendus à Sidi Bel-Abbès

Le secteur de la formation professionnelle de Sidi Bel-Abbès prévoit l’inscription de 4.110 stagiaires lors de la session de février prochain, a-t-on appris jeudi dernier du directeur local du secteur, Mostéfaoui Kouider.

Parmi les stagiaires, 2.090 sont en formation couronnée par un diplôme d'Etat et 2.020 en formation qualifiante, a-t-il précisé.

Concernant la formation couronnée par un diplôme, il est attendu l’inscription de 600 stagiaires en mode résidentiel, 30 en formation par passerelles dans la filière de techniques de gestion et administration, plus de 30 en cours du soir dans la filière de comptabilité, d'autres en formation contractuelle en techniques de gestion et d'administration et 1.340 par apprentissage.

S’agissant de la formation qualifiante, les stagiaires sont répartis sur la formation en milieu rural avec 300 en agriculture, hôtellerie, restauration, tourisme, artisanat, textile, habillement et couture, selon la même source, indiquant que 570 seront inscrits en cours du soir répartis entre les filières de l'agriculture, l'informatique et services.

Il est prévu, par ailleurs, l’inscription de 660 femmes au foyer dans les métiers de l'artisanat traditionnel, de l'hôtellerie, de restauration, de tourisme, de tissage et d'habits, ainsi que 150 stagiaires en formation qualifiante, 30 en formation de base, ainsi que 310 stagiaires au niveau d'entreprises privées.

Abordant les nouvelles spécialités attendues dans le cadre de la prochaine session de février, le responsable du secteur a annoncé l'ouverture de trois nouvelles spécialités telles que l'installation de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, froid industriel et climatisation (niveau 4) ainsi que la maintenance de l'approvisionnement en eau potable.

Le même responsable a souligné que la session de février 2020 vise deux objectifs principaux à savoir l'adaptation des programmes d'enseignement et de formation au développement économique local et national ainsi qu'à la satisfaction des exigences du partenaire économique local et national en termes de main-d'œuvre qualifiée.

Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels à Sidi Bel-Abbès dispose d'un institut de formation et d'enseignement professionnels au chef-lieu de wilaya et de trois instituts spécialisés dans la formation professionnelle à Sidi Bel-Abbes (2) et Sidi Lahcen, ainsi que 13 CFPA et quatre structures de formation en milieu rural.