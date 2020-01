Mostaganem : Suivi de l'état d'avancement des projets

Une banque de données et d'applications numériques sera bientôt créée à Mostaganem à l'effet de cerner les besoins de développement des zones éloignées et reculées, notamment a annoncé jeudi le wali, Mohamed Abdennour Rabhi.

Lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de Mostaganem, M. Rabhi a indiqué que les services de la wilaya en coordination avec les daïras et les communes s'attèlent actuellement à mettre en œuvre ce système d'information numérique qui comprend des données de développement précises au profit de plus de 600 villages et centres ruraux secondaires.

A l'avenir, cette banque d'informations sera transformée en une application numérique pour cerner les besoins de développement de la population rurale et suivre l'état d'avancement des projets programmés et la planification des différentes actions de développement, a-t-il fait savoir.

Selon le wali, cette application est considérée comme une deuxième feuille de route du développement local suite à la mise en œuvre de travaux d'urgence ayant duré 28 mois et contribué à améliorer les différents indicateurs de développement ainsi que le cadre de vie des citoyens.

La plateforme numérique en question, qui entrera en service avant la fin du mois de janvier en cours, permettra une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens concernant les raccordements aux réseaux d'AEP, d'assainissement, d'électricité, de gaz naturel, et d'autres programmes de développement, a ajouté le wali.

La wilaya de Mostaganem s'est engagée, depuis deux ans, dans une transition progressive visant l'utilisation de supports numériques à l'effet de moderniser et améliorer l'administration locale à travers la mise en place de plusieurs applications et plateformes informatiques dont celles de médiation administrative et du système d'information numérique pour la gestion des déchets urbains et une autre réalisée récemment pour faciliter l’étude des dossiers de logement version modifiée du promotionnel aidé (LPA).