Oran : Aménagement des zones d’activités

Dans le cadre des mesures prises par les autorités locales visant à encourager l’économie locale et les investissements privés en particulier, une enveloppe de 30 milliards de centimes,a été débloquée par le Fonds de soutien des collectivités locales au profit de la wilaya d’Oran, destinée à l’aménagement de 7 zones d’activités.

Cette annonce faite par le wali d’Oran en fin de semaine écoulée, s’inscrit dans le programme d’aménagement et modernisation des zones industrielles à Oran, avance parallèlement à la création de nouveaux sites destinés à accueillir de nouveaux investissements. En effet, après la zone de Hassi Ameur qui a bénéficié d’une enveloppe de 620 millions de DA, destinée aux travaux de sa mise à niveau et son aménagement, principalement le raccordement au réseau de la voirie et autres, sept nouvelles zones d’activités bénéficieront prochainement d’une opération similaire grâce à l’aide financière allouée par le de fonds d soutien des collectivités locales. Dans le même sillage, un ambitieux projet de création d’une nouvelle zone à Béthioua ayant bénéficié d’une importante assiette foncière a été lancé, il y a prés de deux années. A cela s’ajoute le programme de créations de 17 zones d’activité pour lesquelles une superficie globale de plus de 400 ha à travers la wilaya a été prospectée pour les accueillir. Ainsi, une assiette foncière de 40 ha dans la commune de Hassi Mefssoukh, a été sélectionnée pour abriter une zone d’activité, idem pour la commune de Tafraoui, qui verra prochainement la création d’une autre (ZA) s’étendant sur plus de plus de 85 hectares, et ce, en attendant la création de deux autres, dans les deux localités Hassi Benokba et Hassi Bounif à l’est de la wilaya, totalisant plus de 100 hectares. L’on saura par ailleurs, que les deux zones d’activités de Gdyel et Sidi Benyebka sont en cours de réaction. Il est question aussi de lancer la réhabilitation de l’ancienne (ZA) de Boutlélis qui devra accueillir une catégorie d’activités spécialisées. Les responsables de la wilaya ont prévu l’élaboration d’un cahier de charges orienté, sur la base duquel, une catégorie d’activité y sera implantée. Par ailleurs et pour ce qui est des projets d’investissements privés, il y a lieu de rappeler que le wali d’Oran Djelaoui Abdelkader, avait instruit récemment ses collaborateurs de l’exécutif local de prendre les mesures nécessaires et lever les contraintes bureaucratiques qui freinent le lancement d’un nombre de projets. Les responsables concernés sont aussi appelés à traiter et étudier les dossiers dont ils sont en charge, dans les meilleurs délais. Il y a quelques semaines, plus de trois mille demandes d’accès au foncier dont le tiers a été traité. Sur ce total, près de 600 actes de concession ont été délivrés aux opérateurs porteurs de projets désirant bénéficier des mesures incitatives et de soutiens mises en place par le gouvernement à leur tête les facilitations relatives à l’octroi d’un terrain. Ainsi, depuis l’annonce de la création de 17 nouvelles zones d’activité, les services compétents au niveau de la direction de l’industrie et des mines ont réceptionné 650 dossiers de demandes de terrains. La demande d’un permis de lotir est déposée au niveau des services des domaines, une fois signée, elle sera transférée au guichet unique de la wilaya qui regroupe les représentants de l’ensemble des administrations et organismes intervenant dans cette opération, nous explique un responsable. Dans ce même registre et à l’échelle nationale, le gouvernement avait annoncé en 2017, une révision de certains textes et lois organiques inhérentes à la finance locale, ayant pour objectif d’offrir aux collectivités locales de meilleures capacités pour développer leurs finances et économies locales. Dans cette optique, il était question, entre autres, de décentraliser la gestion locale des procédures de récupération des terres agricoles situées dans les périmètres urbanisables et ou aménagés

Amel Saher