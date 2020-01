Office national algérien du tourisme : Participation à la 40e édition du SITEV à Madrid

L'Office national algérien du tourisme (ONAT) prendra part à la 40e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), prévue du 22 au 26 janvier à Madrid (Espagne), a indiqué, jeudi, un communiqué de l'Office.

La délégation algérienne qui prendra part au salon «FITUR Madrid» comprendra 15 opérateurs touristiques, la compagnie Air Algérie et quelques artisans, ajoute le communiqué. La participation à ce salon s'inscrit également dans le cadre de la relance et la promotion de la destination Algérie au niveau des marchés internationaux, mais aussi de la mise en œuvre des orientations du plan d'action contenu dans le Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT) 2030 portant la stratégie de promotion et de développement du tourisme en Algérie. En vue de promouvoir les objectifs tracés et garantir une participation de qualité, l'Algérie occupera un stand d'une superficie de 88 m², avec un décor conciliant modernité et authenticité. Le stand algérien sera doté de moyens nécessaires en vue de permettre aux opérateurs algériens participant d'assurer la promotion et la commercialisation du produit touristique national dans les meilleures conditions. Ce stand mettra en exergue le legs espagnol en Algérie, en sus du potentiel touristique du désert qui se distingue par sa beauté unique et exceptionnelle au niveau de la région méditerranéenne.

Afin d'insuffler une dynamique au niveau du stand algérien, une équipe d'artisans animera des ateliers consacrés aux métiers d'artisanat dans le but d'attirer les visiteurs et faire connaître les traditions du pays. Par la même, les organisateurs intensifieront les contacts avec les opérateurs touristiques étrangers participant au salon ainsi qu'avec la presse présente en vue de découvrir la beauté naturelle de l'Algérie et la promouvoir comme destination touristique, et ce à travers une série de vidéos et de photos et la distribution de guides contenant des cartes et des CD aux visiteurs du stand national pour leur permettre de prendre connaissance des caractéristiques des villes touristiques algériennes. Pour rappel, le Salon est l'une des plus grands manifestations consacrées au tourisme au niveau international et le deuxième plus important évènement européen sur le tourisme, après la Bourse internationale du Tourisme de Berlin. L'édition précédente a vu la participation de 10.487 exposants représentant 165 pays et de 253.490 visiteurs dont 142.942 artisans et professionnels du tourisme, ainsi que l'organisation de 9.150 rencontres «B2B».