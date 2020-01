MC Alger : Abdennacer Almas nouveau président du CA

• Tarek Lazizi coordinateur • Benali ou Badji au poste de manager général

Le feuilleton de l’instabilité à la tête de la direction du Mouloudia d’Alger semble avoir connaitre son dénouement lors de la désignation d’Abdennacer Almas au poste de président du conseil d’administration du club en succédant à Achour Betrouni démissionnaire de son poste. Cadre supérieur à Sonatrach et expert juridique, Abdennacer Almas a déjà occupé le poste de manager général au groupe sportif pétrolier et le peuple mouloudéen compte sur ses compétences pour retrouver les moments de gloire et gagner le championnat, dix ans après le dernier sacre du doyen. La décision a été prise par la Sonatrach, propriétaire du club, qui a été limogé également Fouad Sekhri, directeur général sportif et Lamine Kébir manager général du club suite au conflit à ciel ouvert qui éclaté entre les deux parties depuis le début de saison, et qui a eu des impacts négatifs sur les résultats du club.

La firme pétrolière a désigné par ailleurs l’ancien joueur mouloudéen Tarek Lazizi au poste de coordinateur entre le CA et l’équipe en attendant la désignation d’un manager général, probablement un des anciens joueurs des Vert et Rouge Fayçal Badji (2004-2009) ou Ameur Benali (1990-2005). La carte des anciens joueurs du club pourrait donner ses fruits suite à l’incapacité des anciens présidents et managers à donner le plus nécessaire au club et l’aider à remporter des titres. Un souhait que les millions de supporters du club le plus populaire en Algérie attendent depuis de longues années.

Il y a lieu de rappeler que le différend ayant éclaté entre Sekhri et Betrouni a défrayé la chronique dans les médias depuis le début de saison, ce qui a eu des conséquences néfastes pour les résultats du club et la stabilité des joueurs. Les supporters du Mouloudia ont observé un Sit-in lundi passé face au siège de la firme pétrolière pour crier leur ras-le-bol de cette « mascarade » qui nuit à l’image du doyen des clubs algérien.

Kader Bentounès