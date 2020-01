USM Alger : Belkaroui veut résilier son contrat

L’aventure de Hichem Belkaroui à l’USMA touche vraisemblablement à sa fin. Le défenseur central devait résilier son contrat après l’incident qui s’est produit à quelques heures du match face à la JSK (Victoire 1-0). Perturbé par sa situation à l’USMA, Hichem Belkaroui a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter l’USMA, cet hiver. Mais jusqu’ici, le défenseur central avait buté à chaque fois sur le niet catégorique de l’entraîneur Bilel Dziri qui lui a fait savoir qu’il avait besoin de lui.

Un récent tête-à-tête entre le joueur et son entraîneur avait laissé envisager l’ouverture d’une nouvelle page avec la perspective de voir l’ancien défenseur de l’USMH jouer plus souvent. C’était du moins le deal. Néanmoins, la situation a basculé du tout au tout après la réunion qui a eu lieu ce jeudi à quelques heures du match USMA-JSK entre le joueur et le secrétaire général, Mounir Debichi.

Ce dernier a voulu en effet entreprendre des négociations avec Belkaroui sur la base d’une baisse de son salaire qui culmine à près de 250 millions par mois, selon des indiscrétions. Une approche qui n’a pas du tout plu à Belkaroui qui a décidé de ramasser ses affaires et de quitter le lieu de regroupement de l’USMA alors que celle-ci s’apprêtait à aller au stade.

Sauf revirement de situation, Belkaroui va procéder sous peu à la résiliation de son contrat, d’autant que l’USMA n’a pas apprécié du tout sa sortie médiatique dans laquelle il avait dénoncé la démarche de ses dirigeants.

Par ailleurs, le porte-parole de l’USM Alger, Tarek Ghoul, a indiqué hier en conférence de presse, que la nouvelle recrue du club algérois Hicham Belkaroui, passera en conseil de discipline après les dernières déclarations de ce dernier. Reste, après, à savoir dans quelle circonstance, la séparation aura lieu…

Amar B.