USM Alger 1 - JS Kabylie 0 : Penalty flagrant non sifflé pour les Canaris

Les Canaris ont laissé des plumes au stade Omar Hamadi, jeudi soir à l'occasion du classico face à l'USMA. Les poulains de Velud, en manque d'inspiration et en panne sèche sur le plan offensif, ont concédé une autre défaite, en s'inclinant lors de cette rencontre de la 12e journée du championnat de Ligue Une. L'une réalisation de cette confrontation, qui n'a pas connu un bon niveau, a été l'œuvre de Mahious sur penalty (30').

Cette rencontre, marqué par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, et dominée par l'aspect tactique, a démarré sur des chapeaux de roue. Les joueurs de l'USMA, se distinguant par une meilleure maitrise du jeu et des nerfs, ont tenté de prendre les choses en main d'emblée. Avec un jeu plus ou moins élaboré, les poulains de Dziri ont eu le monopole du ballon, mais sans vraiment créer le danger dans la surface de réparation adverse. Le quart d'heure de vérité passé, ce sont plutôt les joueurs de la JSK, avec un jeu direct basé sur les longues balles en profondeur qui se sont créés les occasions les plus franches. 15', le tir de Bensayeh à l'entrée de la surface à failli mouche. Zemmamouche s'est bien couché pour capter la balle et éviter d'être surpris pas le rebond. 17', Zeghdane ne parvient pas à cadrer, alors qu'il était bien placé au second poteau. 24', La balle de Belgherbi, idéalement positionné au point de penalty, s'en va mourir dans les décors. Le jeu s'est par la suite équilibré, avec beaucoup de déchet des deux parts. A la demi heure de jeu, l'arbitre de la rencontre, Ibrir, accorde un penalty à l'USMA pour une faute de Benchaira sur Ardji. Mahious exécute la sentence et donne l'avantage aux locaux. En seconde période, les camarades de Koudri se sont carrément repliées, laissant l'initiative du jeu à leur adversaire. En opérant principalement par des contres, les locaux auraient bien pu aggraver la marque. 59', Mahious manque de peu de signer son doublée du jour, d'un tir croisé au second poteau. Les protégés du technicien Français Hubert Velud ont tenté tant bien que mal de s'organiser, mais faute d'une bonne stratégie offensive ils n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc défensif de l'USMA. Il faut dire aussi que les canaris manquent visiblement de qualité en attaque. Cela dit, l'arbitre de la rencontre à privé les coéquipiers de Raiah d'un penalty flagrant suite à une faute d’un défenseur usmiste sur Belgherbi dans la surface de réparation (50'). La JSK a ainsi poussé, mais sans parvenir à égaliser. 68', le heading de Bencherifa passe à coté. 81', la tête piquée de Belgherbi n'est pas cadrée. 89', Banouh oblige Zemmamouche à se coucher pour sortir le cuir en corner. Une petite, mais précieuse victoire, qui permet au Rouge et Noir de dépasser au classement leur adversaire du jour. Pour la JSK, cette défaite pourrait bel et bien provoquer la crise au sein du club et précipiter le départ de l'entraineur.

Redha M.