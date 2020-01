Pré-qualifications AfroBasket-2021 (Gr. «A») : Après un long suspens, L’Algérie qualifiée

La sélection algérienne de basket-ball s’est qualifiée pour la deuxième phase des éliminatoires pour l’AroBasket-2021, malgré sa défaite face au Cap Vert (90-99), pour le compte de la 2e journée du groupe «A» des pré-qualifications, disputée jeudi dernier à Staouéli (Alger).

Le «Cinq algérien» a obtenu cette qualification grâce à la victoire décrochée, mercredi dernier, face au même adversaire avec un écart de douze points (79-67), et accède ainsi à la deuxième phase des qualifications pour l’Afro-Basket-2021, qui débutera en novembre 2020. Dans une deuxième manche disputée de bout en bout, les Algériens menés de 14 points à moins de deux minutes de la fin de la rencontre, ont réussi à se ressaisir dans les dernières secondes pour réduire l’écart à 9 points et assurer la qualification. Maladroite aux tirs extérieurs, avec seulement 38% de réussite à trois points (7 sur 18), la sélection algérienne a, encore une fois, pu compter sur ses joueurs intérieurs, notamment, Kamel Ammour (30 points) et Mohamed Touati (20 points), pour rivaliser avec les Capverdiens portés par l’excellent Ivane Almeida, auteur de 27 points dont cinq tirs primés à trois points. Après un premier quart-temps remporté 21 à 17, le Cinq algérien, famélique en défense et dominé aux rebonds, a laissé les Capverdiens revenir dans le match et prendre l’avantage au tableau d’affichage (40-37) avant la mi-temps. Au retour du vestiaire, les Algériens sous l’impulsion de Merouane Bourkaib et Nadjemeddine Belkacemi, ont réussi dans un premier temps à reprendre l’avantage (52-48), avant d’enchainer les pertes de balle qui ont permis aux Capverdiens en réussite aux tirs à trois points (51,1 %), de revenir au score (66-66) à la fin du 3e quart. Dans le dernier quart-temps, les Capverdiens plus agressifs en défense, ont réussi à prendre jusqu’à 14 points dans le money-time, mais la précipitation et une faute flagrante de Joel Almeida, qui a offert deux lancers francs plus la possession de balle, ont permis aux Algériens de réduire le score

de 9 points (90-99) et décrocher ainsi la qualification au bout du suspense. Outre le groupe «A», composé de l’Algérie et du Cap Vert, les pré-qualifications pour l’AfroBasket-2021 regroupent les pays de sept zones répartis dans les groupes (B, C, D, E), dont les rencontres sont prévues ce mois de janvier à travers le continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront pour l’étape suivante du processus de qualification qui regroupera 20 équipes.