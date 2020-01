GRAND ANGLE : Le migrant est l’avenir de l’Europe

Les propos tenus jeudi par ministre espagnol en charge de la Sécurité sociale, de l'inclusion et des migrations lors du Forum de l’OCDE sur les migrations sont à souligner alors que les divisions entre Européens sur le dossier migratoire ne cessent d’augmenter. Ces propos ont le mérite de mettre face à leurs contradictions les nombreux politiques européens qui se refusent pour des considérations électorales à reconnaitre que pour leur économie respective les migrants sont une nécessité. Voire un bienfait salutaire. Pour preuve rien qu’en Espagne, l’économie ibérique aura selon ce membre du gouvernement Sanchez besoin de «millions et de millions de migrants» pour se maintenir au niveau actuel et garder son confort. Le même constat vaut pour les autres pays du vieux continent. C’est dire que le discours qui stigmatise les migrants venus prendre le travail des Européens est construit sur de faux arguments économiques. En fait, sa seule finalité est de plaire à un électorat convaincu que le migrant est porteur d’un risque sécuritaire, social et économique comme cela est développé dans les déclarations xénophobes et haineuses de certains partis politiques amplifiées par les médias. «Nous aurons besoin de 8 ou 9 millions de personnes juste pour garder notre population active au même niveau», a reconnu le ministre espagnol devant plusieurs de ses collègues européens et responsables de l’organisation. Les autres pays ont en autant besoin. L'ex-Haut commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye, avait estimé fin novembre que la «démographie européenne et son vieillissement» nécessiteraient «50 millions (de personnes) de population étrangère pour équilibrer la population active en Europe en 2050 ». Une réalité que les dirigeants européens tentent d’occulter ou de banaliser dans une conjoncture où la montée en puissance du populisme est venue chambouler la cartographie politique de l’Europe. Pourtant cette réalité finira par les rattraper car la pyramide des âges ne peut être renversée qu’au bout de plusieurs décennies. Voire peut-être jamais. Et dans l’intervalle les migrants sont la solution à ce dilemme démographique. Pour les politiques européens un travail pédagogique est néanmoins nécessaire pour «préparer les sociétés» à cette solution. «Nous devons leur expliquer pourquoi cela est bon pour eux, pour leurs enfants et les générations à venir» a estimé le ministre espagnol ajouté. Ce n’est que de la sorte que le regard des populations européennes portent sur les migrants changera. Et ces migrants qui par la force de leur travail apporteront croissance et prospérité aux économies européennes seront peut être reconnus à la juste mesure de leur apport.

Nadia K.