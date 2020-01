Dans l’air du temps : Le mors aux dents

Aussi loin que porte le regard vers un horizon aussi lointain de la terre, il y a cette fureur de vivre qui n’attend point le nombre d’années pour s’exprimer : une image d’Epinal qui continue à tarauder la gent juvénile, avec le mors aux dents ; ils ne désespère pourtant pas. Sur leur visage se confond joie et amertume, le regard grincheux fusillant un horizon trop étroit pour leur rêve, ils pensent déjà à l’aventure, loin de l’immensité de leur pays, caressant l’éphémère eldorado qui tarde à venir. Il suffit pourtant qu’un match de football les transforment en de joyeux fans jubilant à tue-tête la victoire de leur club préféré. C’est l’arène et l’exutoire d’une jeunesse. Au-delà des considérations socio-économiques, la rue intervient pour étendre tapis rouge sous les pieds de ces incompris qui demandent à la société, le droit d’exercer le seul métier qui leur reste : la pantomime. Ils ont déjà la musique Rap pour accompagner leur tour de magie manuel, et le chant saccadé pour exprimer leur révolte. Une sorte de pied de nez à un sort qui leur sourit peu. Les revoilà galvanisés par une mode «zazou» en prenant soin de s’engoncer dans l’extravagance du raï aux relents d’un jazz à jamais révolu. Ces mordus de l’aventure entrent en scène pour participer pour la première fois à leur manière, à la vie politique. Messages, slogans chantés et autres diatribes de fortune vociférées dans les lieux publics sont devenus monnaie courante dans le langage des jeunes. Une nouvelle forme de communication à double tranchant : twiter, facebook, des forums cousus main au service d’un marketing dévastateur. Dans cette euphorie capricieuse, la musique et le chant restent la grande consolation pour ces paumés. Les foyers de jeunesse abandonnés à leur triste sort témoignent d’une jouvence où il faisait bon avoir dix-huit dans une bohème à «quat’sou». L’insouciante et l’espoir d’un lendemain meilleur se traduisaient tout bonnement au bout d’une épreuve de bac bien mérité. Encore quelques semaines à tirer pour faire la fête et prendre revanche sur la poise. Le toujours jeune Dariassa s’essaie la voix pour entonner «Djaboua douk Esjhan» -une réplique à mille lieux d’un printemps orageux. Tout passe et repasse, les jeunes d’hier ont déjà vieilli pour laisser place à une relève aux dents longues, car la valeur n’attend point le nombre d’années. Demain est un autre jour, les yeux rivés vers le ciel, la lune convoitée par des regards s’invite par sa clarté tous azimuts annonçant de belles perspectives pour ce début de ramadhan. Il faudra peut être y songer pour se ressourcer dans un monde mystique et reprendre de plus belle. En se réveillant le matin, on se rend compte que le calendrier est passé à -1 jour. Passe …,passe le temps il y en aura pour très longtemps : comme quoi l’espoir de revivre sa jeunesse nous colle à la peau comme celle d’un retour d’âge dont la complexité fait foi d’un mystère non éludé, tant la faiblesse humaine tient du zéro à l’infini. Aujourd’hui, un sursis au bonheur est accordé, on y reviendra cette semaine pour savourer le retour de tous ceux qui on fait retour vers la mère patrie et déguster en famille le plaisir d’être parmi les siens

Mohamed Bentaleb