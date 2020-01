Cartes « Edahabia » : Lancement de l'opération de renouvellement

Une opération de renouvellement automatique des cartes monétique «Edahabia», arrivant à expiration, est lancée par Algérie- Poste (A.P.), selon ce qui a été indiqué dans son communiqué, édité le mardi dernier, en précisant que «les cartes expirées sont automatiquement re-fabriquées et expédiées vers les bureaux de poste desservant l’adresse des clients», en ajoutant que «la carte renouvelée ne nécessite pas la re-fabrication du code PIN et conserve, pour son utilisation, le code PIN initial». De ce fait, A.P. lance un appel aux clients dont les cartes sont arrivées à expiration à se présenter au bureau de poste de livraison de leur première carte «Edahabia» munis d’une pièce d’identité pour récupérer les cartes renouvelées. Algérie-Poste rassure, toutefois sa clientèle que cette opération se fera «en observant toutes les normes de sécurité et les règles d'usage en matière des cartes monétiques».

Entre autres, et afin de faciliter la tâche aux clients pour récupérer cette carte au bureau de poste de leur choix, Algérie-Poste leur offre deux possibilités : dans le cas où la carte est déjà renouvelée et expédiée vers le bureau de poste initial, le client peut se rapprocher du bureau de poste de son choix et demander sa réexpédition vers le bureau choisi, moyennant le formulaire (CIB 755) disponible aux bureaux de poste et téléchargeable sur le site (www.poste.dz) ; dans le cas où la carte n’a pas été renouvelée et expédiée au bureau de poste, le client peut demander son expédition vers le bureau de poste de son choix par le biais du lien internet (edcarte.poste.dz), sachant que cette demande doit être introduite deux mois avant l’expiration de la carte, précise A.P. dans son communiqué.

En plus de cela, Algérie-Poste met à la disposition des clients quatre canaux de suivi du renouvellement de leurs cartes «pour en assurer une distribution efficace», précise la même source.

Il s'agit de la notification par SMS pour les clients dont la carte est associée à un numéro de téléphone mobile, alors que pour les clients -n'ayant pas associé un numéro de téléphone- ils peuvent le faire au niveau de tous les guichets automatiques bancaires (GAB)et du lien internet ECCP accessible du site web (www.poste.dz) .

Les clients peuvent aussi suivre le renouvellement de leurs cartes du lien internet (edcarte.poste.dz) accessible du site d'A.P., ajoute le communiqué, indiquant que le centre d'appel 15-30 est également mis à la disposition des clients.

A.P. a fait part, par ailleurs, que les cartes monétiques, «Edahabia» peuvent être utilisées jusqu’au dernier jour du mois d’expiration mentionné sur la carte.

Kafia Ait Allouache