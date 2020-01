Comportements sociaux : Réhabiliter l’École publique

Contrairement aux idées reçues, l’école algérienne ne fait pas la société. C’est plutôt la société algérienne qui, depuis belle lurette, fait l’école. En retour, il faut admettre que les effets du système éducatif modifient, à très long terme, les comportements sociaux.

Combien de démonstrations faudrait-il faire

-des interactions permanentes entre le système éducatif et la société- pour, à tout le moins, prouver que les crises endémiques qui secouent à ce jour l’école algérienne sont avant tout le résultat «sui generis» patenté des contradictions exacerbées qui traversent notre société ? Bien sûr, ce qu’on peut d’ores et déjà retenir d’une telle problématique, pourtant maintes fois posée de façon pertinente et objective -en ce qu’elle avait, à l’origine, une finalité purement pédagogique, didactique en soi, et par conséquent apolitique-, c’est qu’elle a été longtemps et sciemment occultée, voire déniée, sous de fallacieux prétextes de tous ordres.

Il est d’ailleurs navrant de constater que la démarche scientifique en question qui, somme toute, renvoie à l’appréhension d’un phénomène technique, sociologique et finalement politique -d’où l’importante capitale des enjeux encourus- continue d’être entachée, voire entravée par des fmanipulations idéologiques. Et, par la même, n’en finit pas de susciter les plus légitimes interrogations ; les craintes les plus vives aussi tant il est évident qu’une incertitude totale continue d’être entretenue autour du choix préalable d’un projet de société clair, sans équivoque, tourné résolument vers la modernité.

La dérive du système est inscrite dans la démarche éducative même

Quoiqu’il en soit, les effets à présent connus de l’instrumentalisation à des fins idéologiques de l’enseignement ne sont pas dus à la seule pression extérieure des forces sociales archaïsantes, obscurantistes et rétrogrades qui sévissent au sein de la société algérienne. La dérive du système est inscrite dans la démarche éducative même, laquelle -fatale conséquence-, aura pratiquement échoué dans la mission qui consiste à favoriser chez l’élève la constitution d’un bagage conceptuel solide, à même d’apporter des solutions qui transcenderaient les problèmes de tous ordres que vit la société.

Ce qui complique davantage les choses, c’est que cette même démarche se trouve aujourd’hui réduite à refléter on ne peut mieux la perversion, voire l’inversion pure et simple des valeurs inscrites dans l’aura «novembriste» des premières années de l’indépendance, en ce que cette aura est fondatrice de la citoyenneté algérienne et, partant, de l’algérianité bien comprise du futur citoyen. D’ailleurs, il suffit de se référer aux travaux de l’éminent psychopédagogue suisse Jean Piaget -et bien évidemment ceux des sociolinguistes de renomme mondiale- pour observer que «le rapport au savoir, supposé par la réussite scolaire» ne fait en réalité que «prolonger celui que les enfants construisent dans leur propre milieu familial et social».

Le discours sur l’éducation, véhicule privilégié des projets de société

De plus, les images appelées communément «repères identificatoires» et «constantes nationales» que la société véhicule et fournit au jeune apprenant à travers l’école, la télévision et la mosquée, ces images là sont déterminantes. Cela donne pour ainsi dire ce postulat de base : «un homme fait quelque chose de soi ce que la société fait de lui».

Or la société algérienne est ce qu’elle est, hybride, inaccomplie, débridée. Quant à l’individu, il ne peut, face au danger que représente une marginalisation doublée du risque d’isolement, donner un sens à son existence qu’à travers son appartenance à des réseaux sociaux -au sens sociétal du terme- de plus en plus enchevêtrés, complexes, «dans les quels évidemment l’inscrivent ses succès ou ses échecs». C’est pourquoi «le discours sur l’éducation est le véhicule privilégié des projets de société».

Tout cela, bien sûr, a déjà été dit, écrit. Combien de fois a-t-on déjà, en l’occurrence, attiré l’attention sur un péril majeur, l’intégrisme, en ce qu’il représente toujours une lourde hypothèque sur le devenir de l’Algérie. En tout cas, tant que rien de résolument conséquent n’aura été entrepris pour l’en écarter définitivement, car à force de se trouver éperdument ballottés entre deux configurations de comportements dont la cohabitation apparait de plus en plus difficile, controversée, voire antinomique, les jeunes d’aujourd’hui accusent en effet, avec leurs frêles consciences, le poids écrasant de deux cultures rendues à dessein «dissemblables, antagoniques» : l’une «modernisante» , mal assumée parce que mal assimilée; l’autre «traditionnalisante». Donc autant de contrecoups portés de façon incisive à un enseignement qui, sans pour autant être profane, est affublé paradoxalement du défaut d’être «laïc», irrecevable aux yeux des islamo-conservateurs.

C’est à l’école que se joue l’accès de l’Algérie à la modernité

Dès lors, il y aurait là, pratiquement dans l’immédiat, un gigantesque travail de psychopédagogues, de socio-économistes, d’historiens et d’autres scientifiques à entamer de toute urgence -vu l’incommensurable retard à rattraper- avant même d’ouvrir tout débat public sur l’école et ses finalités pédagogiques à l’aune du troisième millénaire, de la mondialisation et des contraintes nouvelles qui la caractérisent. De toute évidence cela nous éviterait, après tant de dévoiements du discours «modernisant» et de déviations de sa feuille de route, de perdre davantage de temps qu’il n’en a déjà été perdu.

Et, pourquoi pas, cela nous éviterait aussi de commettre l’irréparable, à savoir stopper à jamais un élan jusque là profondément brisé : élan qui devrait naturellement tendre à la reprise en main de l’Algérie par ses enfants. Ses authentiques enfants, qu’ils soient du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest ou du Centre du pays.

Car une fois de plus c’est là, sur les bancs de l’école, que se joue en grande partie, de façon permanente et déterminante, l’accès de l’Algérie à la modernité. Modernité en ce qu’elle pérennisera, à travers l’adhésion à l’universalité, l’existence d’un Etat de droit fort et une consubstantielle citoyenneté des Algériens.

Kamel Bouslama