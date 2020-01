Festival du Théâtre Arabe-2020 de Amman

La pièce GPS du Théâtre nationale algérien (TNA) a décroché, jeudi dernier le prix de la meilleure représentation pour l'année 2020, et ce en clôture de la 12e édition du Festival du Théâtre arabe organisé à Amman (Jordanie) du 10 au 16 janvier courant, a annoncé le TNA sur sa page Facebook. Ecrite et mise en scène par Mohamed Cherchal, GPS est entrée en compétition avec huit autres productions, à l'instar de «En'Nems»(Maroc), «Samae Baydae» (Ciel blanc), (Tunisie), ou encore, «Bahr wa Rimel» (Mer et sables) (Jordanie). Le metteur en scène a misé sur un mélange alliant les techniques cinématographiques, le théâtre, le mime et le mouvement pour faire passer des messages critiquant l'égarement de l'homme moderne entre ses idées et principes et son rapport au temps.

La musique est composée par Adel Lamamra, la scénographie est signée Abdelmalek Yahia et l'éclairage Chawki El Messafi. D'autres spectacles hors compétition étaient également au programme de cette 12e édition, à l'instar de «Rahin» du Théâtre régional de Batna. Fondé en 2009 par l'Instance arabe du théâtre, le Festival du Théâtre arabe, un des plus importants festivals dans les pays arabes, distingue depuis 2011, le meilleur spectacle du prix «El Kacimi».