Le ministre de la Communication appelle à « une forte participation et contribution aux ateliers de travail que le secteur compte lancer pour la promotion de la profession »

"Je suis convaincu que cette agence qui compte de nombreux journalistes émérites s'acquittera, avec une plus grande maturité et un haut professionnalisme, de sa mission d'information en vue de relever les défis imposés par l'évolution positive que connaît le pays", a ajouté le ministre.

A cet effet, il a félicité les journalistes et les travailleurs de l'agence pour "leurs efforts précieux et appréciables", tout en les encourageant à "contribuer à la consécration de l'importance du rôle de l'information, réaffirmé par le Président de la République, notamment dans le sixième point de ses 54 engagements" au sein de son programme électoral, et en les appelant, "chacun dans son poste", à œuvrer à la concrétisation de ces engagements "dans les plus brefs délais et avec l'efficacité requise". Le ministre a appelé à "une forte participation et contribution aux ateliers de travail que le secteur compte lancer pour la promotion de la profession et l'amélioration des conditions des travailleurs, en insistant sur le respect de l'éthique professionnelle et le passage vers le tout numérique".

L'APS a décidé de baptiser sa salle des conférences du nom du défunt Hamada, en reconnaissance "de son parcours professionnel, son professionnalisme et son militantisme syndical, outre ses valeurs humaines et ses hautes qualités morales".

Les autres salles de rédaction seront également baptisées des noms des anciens journalistes de l'APS, a affirmé le directeur de l'information de l'APS, Mustapha Ait Mouhoub.

Abdelkrim Hamada décédé samedi dernier à Paris à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie, a intégré l'agence nationale de presse en 1974, et travaillé au sein de différents services, avant d'occuper les postes de directeur adjoint de l'information et de directeur général adjoint. Il a également été correspondant de l'APS à Dakar et à Paris.

Natif de la Casbah (Alger) et fils du chahid Mohamed Hamada, le regretté a aussi défendu les droits des travailleurs en tant que responsable syndical au sein de l'agence.

APS