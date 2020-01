Promotion de la presse nationale : L'Association des journalistes d'Alger favorable au dialogue

L'Association des journalistes d'Alger a fait état hier de sa disponibilité à contribuer au dialogue visant à promouvoir la presse nationale «conformément aux aspirations des Algériens». L'annonce par le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, de chantiers de réforme du secteur «marque le début effectif de la concrétisation de l'un des engagements du Président de la République relatif au système d'information», a indiqué l'Association des journalistes d'Alger dans un communiqué. A ce propos, l'Association a annoncé qu' «elle a entamé l'élaboration d'une plate-forme de propositions à soumettre au ministère de la Communication pour contribuer de manière constructive au dialogue visant à promouvoir la presse nationale, conformément aux aspirations des Algériens à la consécration de l'Etat démocratique sur la base de la justice sociale». Parmi les principales propositions formulées par l'Association, présidée par Slimane Abdouche, figurent «la révision de la loi sur l'information, la mise en place du statut du journaliste, la promulgation des textes réglementaires de la loi sur l'audiovisuel, la régularisation de la situation des chaînes de télévision privées, la mise en place d'une charte de déontologie à caractère contraignant, la relance du Conseil d'éthique et de déontologie de la presse et la promotion de la presse d'investigation et de proximité». Par ailleurs, la plate-forme suggère également de faire obligation aux entreprises médiatiques d'appliquer un seuil minimum de salaire mensuel pour les journalistes et d'aider les journalistes à créer leurs micro-entreprises dans le secteur. L'Association des journalistes d'Alger (agréée en 2016) a, en outre, salué «le soutien du Président de la République aux médias pour une pratique médiatique n'obéissant qu'à la loi, à l'éthique et à la déontologie», faisant part de son «adhésion totale à cette démarche visant à promouvoir la pratique médiatique dans le pays sur la base des lois de la République et de l'éthique».