Le président de la République reçoit le président de l'Association des oulémas

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger le président de l'Association des oulémas musulmans algériens, le Dr Abderrezak Guessoum, dans le cadre du dialogue et des consultations engagés sur la révision de la Constitution, indique la Présidence de la République dans un communiqué. L'audience a donné lieu à un échange de vues sur nombre de questions nationales, notamment les moyens à même de dépasser la conjoncture actuelle pour se consacrer aux questions substantielles, ajoute le communiqué, qui évoque dans ce sens «l'édification d'institutions efficientes reflétant la volonté populaire et d'une économie nationale forte, diversifiée et génératrice de richesses et d'emplois qui garantit les conditions d'une vie décente à tous les Algériens, ainsi que la création d'un environnement social et culturel favorisant l'épanouissement de la jeunesse et consolidant son patriotisme». Pour sa part, le Dr Abderrezak Guessoum a exposé «la vision de l'Association de la contribution qu'elle peut offrir pour faire face aux défis, à travers l'attachement permanent à la Déclaration du 1er Novembre en tant que référence immuable et source d'inspiration pour la préservation des constantes, des fondements et des valeurs de la Nation», ajoute la même source.