Le président de la République reçoit M. Youcef Khatib

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le moudjahid Dr Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV historique, et ce dans le cadre de la série de consultations sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution, indique un communiqué de la présidence de la République. «Dans le cadre des consultations sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution, pierre angulaire dans le processus d'édification de la nouvelle République, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi 15 janvier 2020, le moudjahid Dr Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV historique», précise la même source. Lors de cette rencontre, les deux parties «ont échangé les vues sur les moyens les plus adéquats pour ne jamais dévier de la Déclaration du 1er Novembre, sous peine d'être ébranlés par les facteurs de la division et de la faiblesse, avait indiqué le Président Tebboune, dans son discours de prestation de serment», a ajouté la même source. De son côté, le Dr Youcef Khatib a affiché «un intérêt particulier pour le volet relatif à l'écriture de l'histoire afin de contribuer à la préservation de la mémoire collective du peuple algérien, et exprimé quelques avis et propositions pour garantir un meilleur avenir aux générations futures dans le cadre de la nouvelle République», a conclu le communiqué.