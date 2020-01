Education nationale : Un nouveau souffle au dialogue

Le ministre de l'Éducation nationale affiche clairement sa volonté d’ouvrir une nouvelle page avec les partenaires sociaux, et réaffirme sa disposition au dialogue franc et direct pour traiter tous les dossiers en suspens dans la plateforme de revendications soulevée par le collectif des syndicats du secteur.

À cet effet, Mohamed Ouadjaout a entamé une série de rencontres avec les associations de parents d’élèves et les organisations syndicales qui avaient menacé de lancer un mouvement de protestation et promis de mener des discussions «très franches» et «constructives», et de faire des propositions «concrètes» afin d’améliorer les conditions socioprofessionnelles des enseignants et d’améliorer le niveau des élèves qui demeure en deçà des attentes. Mieux encore, le ministre s’est dit disposé à entendre toutes les propositions susceptibles de promouvoir l’activité syndicale, et invité, à ce sujet, les partenaires sociaux à faire prévaloir la sagesse et à placer l’intérêt de l’élève «au-dessus de toute autre considération».

Le ministre a appelé ces organisations à participer «sérieusement» et «intensément» au dialogue en tant que partie «active» à l'école algérienne, en vue de pouvoir répondre aux besoins des établissements d'enseignement. Les rencontres ont permis également d’examiner le problème de la grève des enseignants du primaire et son impact sur le rendement des élèves. Il a, dans ce sens, invité les partenaires sociaux, les parents d’élèves, les enseignants et les élèves à travailler «ensemble» pour atteindre les objectifs voulus. La priorité pour lui, a-t-il laissé entendre, est de rétablir la confiance entre les différentes parties, de manière à permettre au secteur de sortir de la situation actuelle et de retrouver la place qui lui convient. De leur côté, les partenaires sociaux ont exprimé leur satisfaction et salué la démarche de M. Ouadjaout, tout en exhortant la tutelle au dialogue «sincère» permettant d'aboutir à une solution aux dossiers soulevés. Ils ont appelé aussi le ministre à faire de son mieux pour relever le défi et à ne ménager aucun effort pour régler les problèmes auxquels fait face le secteur. Il faut dire que les enseignants du primaire observent, depuis le premier trimestre de l’année scolaire en cours, une grève cyclique pour exiger la satisfaction de leurs revendications soulevées à la tutelle. La plateforme de revendications des enseignants du cycle primaire contient, entre autres, la demande de «l’assimilation dans la classification du rang de l’emploi au reste des catégories d’enseignants du secteur, le moyen et le secondaire», le «réexamen des heures de travail des enseignants du primaire par rapport au temps du travail du moyen et du secondaire», «l’application immédiate du décret présidentiel 266/14 avec effet rétroactif depuis 2014» et «la réinstauration du système de spécialisation dans l’enseignement primaire».

Il convient de rappeler que plusieurs réunions entre la coordination des enseignants du primaire et les responsables du ministère de l’Éducation ont été tenues, mais elles ont vite échoué. Les deux parties ne sont arrivées à aucun compromis, notamment en ce qui concerne la révision des statuts particuliers de cette catégorie de travailleurs du secteur, car la question est du ressort du ministère du Travail.

