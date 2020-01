Réunion, hier, du gouvernemeNt : Djerad fixe les priorités

Le gouvernement s’est réuni, hier, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad. Cette réunion constitue la première d’une série de rencontres qui seront consacrées, chacune, à l’examen de plusieurs secteurs d’activité, et ce dans le cadre de l’élaboration et de l’enrichissement du Plan d’action du gouvernement devant être soumis aux travaux d’un prochain Conseil des ministres aux fins de validation.

Avant de procéder à l’écoute des communications sectorielles, et à l’évocation des actions prioritaires, le Premier ministre a abordé l’instruction du Président de la République portant élaboration d’un projet de loi criminalisant toutes les formes de racisme, de régionalisme et de discours de la haine. S’adressant, à ce sujet, au ministre de la Justice, ainsi qu’aux responsables des départements ministériels directement concernés, il appellera à entamer sans attendre les travaux devant conduire à une rapide présentation d’un projet de texte. En la matière, et conformément aux orientations présidentielles, tout le soin devra être mis dans la détermination des responsabilités de tout citoyen et de tout groupe social face au devoir sacré lié au respect de la cohésion sociale et des valeurs d’unité et de fraternité qui ont cimenté la nation à travers son histoire. Toujours au titre des actions prioritaires, le Premier ministre a ensuite tenu à réitérer ses recommandations formulées, lors de la première réunion du gouvernement. Il rappelle, à ce propos, la nécessité, pour chaque département ministériel, de mettre à exécution, au plus tôt, les décisions et mesures d’ores et déjà préconisées dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie au sein des rouages de l’administration publique. À ce titre, les membres du gouvernement sont interpellés pour veiller, personnellement, à la mise en œuvre des actions définies, chacun pour ce qui le concerne, dans la perspective d’un allègement progressif des procédures administratives qui constituent des contraintes pour le citoyen ou pour l’opérateur économique, d’une manière générale. Pour ce faire, le recours aux nouvelles technologies permettant la prise en charge de ce type de préoccupations est vivement encouragé, à l’exemple des techniques de numérisation et des applications liées.

Abordant le volet relatif à l’état des lieux des secteurs, le gouvernement a entendu les communications présentées par plusieurs ministres, dans le cadre de l’approche définie, celle-ci consistant à fournir des diagnostics précis portant bilans et perspectives de relance et de développement de chaque secteur, en prévision de leur examen et validation, à l’occasion de la tenue de la prochaine réunion du Conseil des ministres. À ce titre, des exposés ont été présentés par les ministres en charge des secteurs de l’Industrie, de l’Agriculture, de l’Habitat, du Commerce et du commerce extérieur, de la Santé, ainsi que de celui de la microentreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance.