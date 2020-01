Ecole supérieure de l’administration militaire d’Oran : Visite au profit de la presse

La visite au profit des représentants de la presse, organisée lundi à l’École supérieure de l’administration militaire (ESAM) «défunt moudjahid Akhamukh Hadj Moussa», relevant de la 2e Région militaire d’Oran, a permis de prendre connaissance de près de l’évolution du système de formation dans cet établissement. Le commandant de l’ESAM, le général Dida Fethi, a souligné que la visite constitue une occasion propice pour la presse de s’enquérir de visu des missions dévolues à cette école, des différentes activités de formation selon le système licence, master doctorat (LMD), et des conditions d’accès à l'ESAM. Le général Dida a déclaré que le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) «accorde un intérêt en permanence à l’élément humain en tant que pierre angulaire de toute démarche pratique réussie, fructueuse et efficace». La mission de formation à l'Armée populaire nationale ne se limite pas à l'acquisition de la compétence, du savoir-faire, des connaissances et des sciences militaires, mais vise également à former une personne engagée envers son armée et attachée à son pays, a-t-il affirmé. Cette visite guidée à l’ESAM s'inscrit dans le cadre de la consolidation du travail de proximité mené par la Direction centrale d’intendance au ministère de la Défense nationale (MDN) et adopté par le Haut commandement de l'ANP, dans le but de valoriser la stratégie de faire connaître l'institution de formation militaire et de renforcer les liens de communication «armée-nation», a ajouté le général Dida Fethi. Le directeur général de l'enseignement à l’ESAM, le colonel Djerboua Zaidi, a abordé, pour sa part, les différentes étapes historiques de l'École supérieure d'administration militaire, ses missions et ses programmes de formation, la coopération pédagogique avec l'université et les activités culturelles, récréatives et sportives dispensées en son sein.De son côté, le directeur chargé des affaires pédagogiques, Benaoumer Senoussi, a traité du système de licence-master-doctorat (LMD) adopté au sein de l’ESAM qui est similaire à celui à l’université algérienne et aux spécialités dispensées, ainsi qu'aux diplômes. Cette visite a également permis de prendre connaissance des structures pédagogiques de l'école disposant de salles de cours, d'un laboratoire de langues, d'un espace internet, d'une salle de sports et d'une bibliothèque, ainsi que des thèses d'étudiants dans les spécialités enseignés à l’ESAM.