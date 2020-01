Lutte contre les feux de forêt : 37 colonnes mobiles supplémentaires

La Direction générale de la Protection civile a élaboré un plan important de lutte contre les incendies de forêt pour l'année 2020, en mobilisant 37 colonnes mobiles supplémentaires pour protéger le patrimoine forestier et la récolte agricole, a-t-on appris, hier à Sidi Bel-Abbès, du sous-directeur des opérations au niveau de la direction générale, le lieutenant-colonel Saïd Lahiani. En marge de la clôture du colloque régional des chefs des services généraux de protection de la Protection civile de 25 wilayas de l'Ouest, Centre-ouest et Sud-ouest du pays, le lieutenant-colonel Lahiani a signalé le renforcement par 37 colonnes mobiles au niveau de toutes les wilayas à caractère forestier afin d'améliorer le travail des unités d'intervention mobilisées et les soutenir par des colonnes mobiles installés dans le cadre des précédentes campagnes de lutte contre les feux. Le même responsable a fait part de soutien et d’aide aux colonnes mobiles, pour lutter efficacement contre les feux de forêt et parer contre de grandes pertes en cas d'incendies, annonçant que dans le cadre du plan opérationnel, des hélicoptères de lutte contre les incendies seront exploités dans 14 wilayas tout au long de la saison estivale. La même source a souligné que la Direction générale de la Protection civile œuvre à améliorer la protection des forêts et des récoltes agricoles et des palmiers, à travers tout le territoire national. Pour rappel, les incendies de forêt enregistrés au niveau national ont affecté 20.700 hectares, plus de 3.300 cultures agricoles et de 7.300 palmiers au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre 2019. Par ailleurs, la noyade de 131 personnes a été enregistrée au cours de la dernière saison estivale au niveau national, dont 77 personnes à travers les plages interdites à la baignade, a-t-on fait savoir.

Les travaux de ce colloque ont été ponctués par des recommandations proposant l’étude des lacunes et des erreurs constatées, lors de la saison écoulée en matière de lutte contre les feux de forêt et la surveillance des plages, et l'enrichissement des plans d’organisation et de coordination des secours en vue d’améliorer les prestations de ce dispositif et le hisser à la hauteur des missions nobles qui lui sont dévolues.