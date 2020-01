Nouvelles dispositions fiscales de la Loi de Finances 2020 : Grogne des robes noires

Des procès ont été reportés, hier, au niveau de plusieurs tribunaux, notamment de la capitale, a-t-on constaté sur place. La raison : les avocats du barreau d’Alger ont décidé de boycotter le travail judiciaire, suite à l’appel de L’Union nationale des Ordres des avocats (UNOA) pour l’organisation de rassemblements devant les conseils judiciaires en signe de protestation contre les taxes imposées aux avocats.

Aussi, les avocats du barreau d’Alger se sont rassemblés, hier, à l’entrée de la Cour d’Alger. Le bâtonnier, Me Abdelmadjid Selini, a déclaré à la presse que ce mouvement a été mené afin d’alerter les autorités et l’opinion publique sur les nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances 2020. «C’est une injustice, voire une atteinte au droit de la défense. Alors qu’on s’attendait à des mesures positives, dans le contexte actuel, nous subissons une sanction et une injustice. Nous nous interrogeons fortement sur les raisons et les objectifs du changement apporté au système fiscal pour les professions libérales, notamment les avocats», a-t-il dit.

Le bâtonnier a plaidé pour le retour à l’ancien système fiscal, rappelant que l’Union nationale des avocats a transmis une plateforme au ministère des Finances et à la Commission des finances et du budget de l’APN. «C’est une redevance que nous allons payer à l’avance et qui n’expose pas l’avocat à la déclaration et au contrôle. En contrepartie, l’État recouvre 100% des impôts sans possibilité de fraude fiscale. Vous pouvez la consulter sur le compte officiel sur les réseaux sociaux. Il est conforme à la législation et idéal pour le Trésor public», a-t-il lancé à ses confrères présents. «C’est dans l’intérêt du Trésor public de revoir ces dispositions. Il faut revenir à l’ancien régime, qui est plus efficace, car on procède au prélèvement à la source. Ce système est appliqué dans plusieurs pays. Il permet réellement de collecter plus d’impôts», a-t-il soutenu, ajoutant que «ces nouvelles dispositions provoquent une division entre les Algériens. Nous prônons l’égalité et notre combat continue». Selon Me Selini, cette journée de contestation est une première étape. «Elle sera suivie par une assemblée générale dont la date sera fixée très bientôt. Le Conseil va proposer et adopter les démarches à entreprendre en concertation avec la base et les autres barreaux concernés par cette disposition», a-t-il dit.

Quant à savoir si les avocats vont payer actuellement les taxes en attendant l’AG, Me Selini a indiqué que «nous n’allons pas les payer. Nous allons résister et nous boycotterons les séances». Pour sa part, Me Zoubida Ayad, avocate au barreau d’Alger, a fait savoir que «cette disposition menace le droit de défense mais également les jeunes avocats qui risquent de disparaître, notamment ceux qui n’ont pas de cabinet, parce que cela touche leurs revenus», précisant que les nouvelles taxes, à savoir 19% de TVA, 26% d’IRG, 2% de TAP, 15% à la CASNOS, «constituent de lourdes charges pour les avocats, notamment les jeunes qui n’arrivent même pas à payer le loyer». «Avec les nouvelles impositions, dit-elle, ils seront obligés de quitter la profession».

Elle souligne, en outre, que la loi de finances 2014 avait créé un système fiscal, appelé paiement pénal unifié par l’avocat aux autorités fiscales, qui était estimé à 12%. «Il s’agit d’une taxe unifiée qui comprend le dédouanement par l’avocat de ses obligations financières envers le Trésor public, d’autant plus que l’ancien système servait 80% des jeunes avocats qui ont dépassé 70% au niveau national. L’UNOA avait tenu une réunion pour dénoncer ces nouvelles dispositions, imposées arbitrairement à la profession», selon l’Union. «La loi de finances 2020 stipule que si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 15 millions de DA, c’est le système forfaitaire qui s’impose, mais en est exclue la catégorie des professions libérales.

Cela constitue une violation des règles de la Constitution qui impose l’égalité de tous devant l’impôt», a précisé l’UNOA dans un communiqué.



Ce que prévoit la nouvelle loi



L’UNOA a suggéré, dans une correspondance au président de la République et aux ministres de la Justice et des Finances, « la révision des nouvelles taxes dans la nouvelle loi de finances, à travers l’application du régime de prélèvement à la source suivant un calendrier, ou de revenir à l’ancien régime.

Il est à noter que la loi de finances 2020 a prévu une taxe de 19% comme taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les avocats, et 26% de taxe sur l’activité professionnelle TAP et 2% sur les honoraires des avocats». «De 2015 à 2019, la profession d’avocat était soumise à un impôt forfaitaire de 12% sur le chiffre d’affaires dont elle s’acquittait en tant que contribuable.

Le ministère des Finances a procédé dans la LF 2020 au retour à la TVA de 19%, qui n’était plus en vigueur depuis longtemps, à laquelle on a ajouté 2% de taxes sur l’activité professionnelle, 26% de l’IRG et 15% de cotisations versées à la CASNOS, soit un total de 62% sur les recettes et bénéfices», ont précisé des avocats.

Neila Benrahal