Lutte contre la corruption à Batna : Le directeur d’une résidence universitaire arrêté en flagrant délit

Le directeur d’une résidence universitaire de Batna a été arrêté par les éléments de la brigade économique et financière relevant de la Police judiciaire en flagrant délit de corruption, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Le mis en cause, la cinquantaine, a été arrêté par les éléments de la brigade économique et financière relevant de la police judiciaire en flagrant délit de corruption, lorsqu’il venait «d’empocher la somme de 50.000 DA d’un individu, la quarantaine, propriétaire d’une entreprise des travaux de chauffage central en contrat avec cette résidence universitaire, en vue de faciliter les procédures de recouvrement de son argent», selon les précisions fournies de même source. La personne arrêtée était en possession de 10 cartouches de chasse pleines, de trois cartouches vides et d’une arme à feu de 5e catégorie (12 mm de calibre), a-t-on précisé de même source, ajoutant que l’enquête fait état d’un complice dans cette affaire.

Un dossier judiciaire a été élaboré à l’encontre du suspect pour «demande et acceptation d’un indu avantage, abus de fonction pour l’accomplissement, en outrage à la loi et à la réglementation en vigueur, d’une mission entrant dans le cadre de la fonction pour bénéficier d’un indu avantage» et «incitation d’un fonctionnaire public à l’abus de fonction avec complicité», a-t-on précisé de même source, qui a affirmé que les trois mis en cause ont été présentés mardi devant le parquet.